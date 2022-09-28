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СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир"
СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир"
Турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:08
2022-09-28T11:04
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщает Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.По информации агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно антироссийских санкций.Перемена в позиции турецкого президента Тайипа Эрдогана, утверждает Блумберг, произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину глава государства обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов Нуреддина Небати, альтернативу российской платежной системе.В минувшую пятницу Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы "Миру", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение в банках объяснили санкциями США и Великобритании против России. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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в мире, россия, турция, сша, новости - туризм
В мире, Россия, Турция, США, Туризм, Новости - Туризм
01:08 28.09.2022 (обновлено: 11:04 28.09.2022)
 
СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир"

Bloomberg: госбанки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекратили прием карт "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Карта платежной системы "Мир" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщает Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.
По информации агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно антироссийских санкций.
Перемена в позиции турецкого президента Тайипа Эрдогана, утверждает Блумберг, произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину глава государства обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов Нуреддина Небати, альтернативу российской платежной системе.
В минувшую пятницу Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы "Миру", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение в банках объяснили санкциями США и Великобритании против России. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".
Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:49Туризм
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
 
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