https://ria.ru/20220928/mir-1819950290.html

СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир"

СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: турецкие госбанки решили прекратить использование карт "Мир"

Турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:08

2022-09-28T01:08

2022-09-28T11:04

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщает Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.По информации агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно антироссийских санкций.Перемена в позиции турецкого президента Тайипа Эрдогана, утверждает Блумберг, произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину глава государства обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов Нуреддина Небати, альтернативу российской платежной системе.В минувшую пятницу Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы "Миру", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" ранее прекратили обслуживание российских карт "Мир". Решение в банках объяснили санкциями США и Великобритании против России. Газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование "Мира".Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://ria.ru/20220926/mir-1819520320.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, турция, сша, новости - туризм