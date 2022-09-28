https://ria.ru/20220928/merts-1819963492.html

Лидер немецкой оппозиции извинился после слов об украинских беженцах

Лидер немецкой оппозиции извинился после слов об украинских беженцах - РИА Новости, 28.09.2022

Лидер немецкой оппозиции извинился после слов об украинских беженцах

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выразил сожаление и попросил прощение после того, как обвинил украинских РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T06:39

2022-09-28T06:39

2022-09-28T07:07

в мире

фридрих мерц

германия

украина

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выразил сожаление и попросил прощение после того, как обвинил украинских беженцев в "социальном туризме" в Германию.Мерц ранее в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину". Слова главы ХДС были встречены критикой, в частности со стороны главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая написала в Twitter, что выражение "социальный туризм", ставшее "антисловом 2013 года", в 2022 году также недостойно использования демократами.Политик пояснил, что его замечание касалось "исключительно отсутствия регистрации беженцев", и добавил, что далек от критики беженцев с Украины."Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения", - заключил Мерц.

https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

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Максим Горбачев

в мире, фридрих мерц, германия, украина