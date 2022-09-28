06:39 28.09.2022 (обновлено: 07:07 28.09.2022)
Лидер немецкой оппозиции извинился после слов об украинских беженцах
Лидер ХДС Мерц извинился за фразу "социальный туризм" по отношению к украинским беженцам
© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц . Архивное фото
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выразил сожаление и попросил прощение после того, как обвинил украинских беженцев в "социальном туризме" в Германию.
Мерц ранее в интервью телеканалу Bild употребил выражение "социальный туризм", заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину". Слова главы ХДС были встречены критикой, в частности со стороны главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая написала в Twitter, что выражение "социальный туризм", ставшее "антисловом 2013 года", в 2022 году также недостойно использования демократами.
"Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях", - написал Мерц в Twitter после критики в свой адрес.
Политик пояснил, что его замечание касалось "исключительно отсутствия регистрации беженцев", и добавил, что далек от критики беженцев с Украины.
"Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения", - заключил Мерц.
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