https://ria.ru/20220928/meloni-1819954330.html

Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому

Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому - РИА Новости, 28.09.2022

Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому

Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:55

2022-09-28T01:55

2022-09-28T01:55

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РИМ, 28 сен – РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины.Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает "на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", а также оценил "постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии"."Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", - написала лидер "Братьев Италии".На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.

https://ria.ru/20220926/vybory-1819503407.html

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в мире, италия, украина