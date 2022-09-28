https://ria.ru/20220928/meloni-1819954330.html
Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому
Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому - РИА Новости, 28.09.2022
Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому
Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T01:55
2022-09-28T01:55
2022-09-28T01:55
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РИМ, 28 сен – РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины.Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает "на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", а также оценил "постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии"."Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", - написала лидер "Братьев Италии".На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.
https://ria.ru/20220926/vybory-1819503407.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина
Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому
Лидер "Братьев Италии" Мелони заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины
РИМ, 28 сен – РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины.
Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает "на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", а также оценил "постоянную поддержку Италии
в борьбе против российской агрессии".
"Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", - написала лидер "Братьев Италии".
На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.