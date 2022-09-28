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Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге - РИА Новости, 28.09.2022
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Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге
Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге - РИА Новости, 28.09.2022
Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге
Белые медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:46
2022-09-28T16:02
оренбург
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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УФА, 28 сен – РИА Новости. Белые медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта, заверил РИА Новости в среду дрессировщик Юрий Хохлов.Между тем Telegram-каналы пишут, что белые медведи в оренбургском цирке якобы заперты в подсобных помещениях и содержатся без должного ухода.Дрессировщик белых медведей Юрий Хохлов рассказал РИА Новости, что животные принадлежат Росгосцирку и в настоящее время с гастролями находятся в Оренбурге. По его словам, сообщения в соцсетях и изданиях о том, что медведи живут в плохих условиях, "это фейк"."Абсолютная неправда. Мы выдерживаем все европейские стандарты по условиям содержания белых медведей. Конструкции, в которых живут животные, максимально комфортные для них", - сказал Хохлов.По словам дрессировщика, по внешнему виду медведей можно определить, что они живут в хороших условиях, получают сбалансированное питание. Собеседник отметил, что по приезду в каждый город перед выступлением соответствующие службы проводят инспекцию на нормативы содержания животных."Я являюсь единственным дрессировщиком белых медведей в мире, моя семья 40 лет занимается этим. Сейчас в Оренбурге у нас четыре медведицы: Мотя, Кнопа, Дора и Умка, им по 22 года. Их рост составляет около 2,3 метра. Белые медведи – самые крупные хищники. Эти животные могут работать только с теми, кому доверяют, кого любят", - рассказал Хохлов.Тем не менее прокурор области поручил проверить информацию СМИ о "замученных" медведях. Как говорится в релизе регионального надзорного ведомства, к проверке привлекут специалистов Россельхознадзора.
https://ria.ru/20220916/dikson-1817358600.html
https://ria.ru/20220927/medved-1819717060.html
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оренбург, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Оренбург, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
15:46 28.09.2022 (обновлено: 16:02 28.09.2022)
 
Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге

Дрессировщик Хохлов заявил, что условия содержания животных цирка соответствуют нормативам

© Pixabay/AlcyoneLoffeБелый медведь
Белый медведь
© Pixabay/AlcyoneLoffe
Белый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 28 сен – РИА Новости. Белые медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта, заверил РИА Новости в среду дрессировщик Юрий Хохлов.
Между тем Telegram-каналы пишут, что белые медведи в оренбургском цирке якобы заперты в подсобных помещениях и содержатся без должного ухода.
Дрессировщик белых медведей Юрий Хохлов рассказал РИА Новости, что животные принадлежат Росгосцирку и в настоящее время с гастролями находятся в Оренбурге. По его словам, сообщения в соцсетях и изданиях о том, что медведи живут в плохих условиях, "это фейк".
"Абсолютная неправда. Мы выдерживаем все европейские стандарты по условиям содержания белых медведей. Конструкции, в которых живут животные, максимально комфортные для них", - сказал Хохлов.
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По словам дрессировщика, по внешнему виду медведей можно определить, что они живут в хороших условиях, получают сбалансированное питание. Собеседник отметил, что по приезду в каждый город перед выступлением соответствующие службы проводят инспекцию на нормативы содержания животных.
"Я являюсь единственным дрессировщиком белых медведей в мире, моя семья 40 лет занимается этим. Сейчас в Оренбурге у нас четыре медведицы: Мотя, Кнопа, Дора и Умка, им по 22 года. Их рост составляет около 2,3 метра. Белые медведи – самые крупные хищники. Эти животные могут работать только с теми, кому доверяют, кого любят", - рассказал Хохлов.
Тем не менее прокурор области поручил проверить информацию СМИ о "замученных" медведях. Как говорится в релизе регионального надзорного ведомства, к проверке привлекут специалистов Россельхознадзора.
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ОренбургФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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