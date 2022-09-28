https://ria.ru/20220928/medvedi-1820095660.html

Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге

Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге - РИА Новости, 28.09.2022

Дрессировщик опроверг сообщения о "замученных" белых медведях в Оренбурге

Белые медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:46

2022-09-28T15:46

2022-09-28T16:02

оренбург

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820101538_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_1405b6ffc1feaba3af98fd12de9daa25.jpg

УФА, 28 сен – РИА Новости. Белые медведи цирка на льду "Айсберг", гастролирующего в Оренбурге, содержатся в полном соответствии с нормативами и живут в клетках и, там, где позволяют условия, в вольерах европейского стандарта, заверил РИА Новости в среду дрессировщик Юрий Хохлов.Между тем Telegram-каналы пишут, что белые медведи в оренбургском цирке якобы заперты в подсобных помещениях и содержатся без должного ухода.Дрессировщик белых медведей Юрий Хохлов рассказал РИА Новости, что животные принадлежат Росгосцирку и в настоящее время с гастролями находятся в Оренбурге. По его словам, сообщения в соцсетях и изданиях о том, что медведи живут в плохих условиях, "это фейк"."Абсолютная неправда. Мы выдерживаем все европейские стандарты по условиям содержания белых медведей. Конструкции, в которых живут животные, максимально комфортные для них", - сказал Хохлов.По словам дрессировщика, по внешнему виду медведей можно определить, что они живут в хороших условиях, получают сбалансированное питание. Собеседник отметил, что по приезду в каждый город перед выступлением соответствующие службы проводят инспекцию на нормативы содержания животных."Я являюсь единственным дрессировщиком белых медведей в мире, моя семья 40 лет занимается этим. Сейчас в Оренбурге у нас четыре медведицы: Мотя, Кнопа, Дора и Умка, им по 22 года. Их рост составляет около 2,3 метра. Белые медведи – самые крупные хищники. Эти животные могут работать только с теми, кому доверяют, кого любят", - рассказал Хохлов.Тем не менее прокурор области поручил проверить информацию СМИ о "замученных" медведях. Как говорится в релизе регионального надзорного ведомства, к проверке привлекут специалистов Россельхознадзора.

https://ria.ru/20220916/dikson-1817358600.html

https://ria.ru/20220927/medved-1819717060.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбург, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)