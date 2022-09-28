https://ria.ru/20220928/meduchrezhdeniya-1820150061.html

Ракова: Москва настроена вместе с вузами готовить работников соцучреждений

Ракова: Москва настроена вместе с вузами готовить работников соцучреждений - РИА Новости, 28.09.2022

Ракова: Москва настроена вместе с вузами готовить работников соцучреждений

Москва настроена готовить в тесном сотрудничестве со столичными вузами работников социальных учреждений, сообщила заммэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:57

2022-09-28T17:57

2022-09-28T17:57

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Москва настроена готовить в тесном сотрудничестве со столичными вузами работников социальных учреждений, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра во вторник провела круглый стол с экспертами и представителями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения. В ходе встречи участники обсудили формирование подходов к современной организации государственной поддержки старшего поколения."Новые реалии ставят новые задачи перед специалистами в социальной сфере. Поэтому мы как работодатель настроены в тесном сотрудничестве с высшими учебными заведениями готовить к этим задачам будущих работников социальных учреждений", — заявила Ракова во время обсуждения.Она отметила, что трансформация самих принципов социальной помощи требует внимания экспертного сообщества и с точки зрения ее оказания, и с точки зрения подбора кадров для ее организации, а также подчеркнула, что поддержка и защита жителей старшего возраста – одна из приоритетных задач системы социальной защиты Москвы"Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Каждый четвертый житель Москвы — пенсионного возраста. Пенсионеров в Москве три миллиона. При этом около 500 тысяч из них — горожане старше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть", - рассказала заммэра.Она подчеркнула, что ситуация с пожилыми москвичами ставит перед властями новые социальные вызовы и требует инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране, пересмотра механизмов поддержки старшего поколения, начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга, так как и досуг у горожан старшего поколения меняется."Москва много делает в этом направлении. Но мы продолжаем обсуждать возможные пути развития с экспертами, потому что есть потребность двигаться дальше в трансформации социальной поддержки этой категории москвичей", — отметила Ракова.Заммэра рассказала, что благодаря принципу адресности и возможностям современных технологий значительно изменились подходы к организации социального обслуживания на дому. Если раньше основная функция социальных работников заключалась в выполнении "курьерских" обязанностей, то сегодня они уже второстепенны. Новые стандарты услуг сегодня направлены на помощь в выполнении простых и сложных действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку и многое другое, а доставка выполняется с помощью дистанционных сервисов. Поэтому сейчас почти 80% рабочего времени социального работника посвящено непосредственной помощи на дому и человеческому общению.Ракова добавила, что упростился порядок обращения за соцпомощью на дому. В 2020 году для получения социального обслуживания гражданам было необходимо обращаться либо в районные отделы социальной защиты населения города Москвы, либо в центры социального обслуживания, по территориальному принципу. В 2022 году подача заявления на социальное обслуживание на дому возможна вне зависимости от места жительства — в электронной форме через портал mos.ru или в любом центре госуслуг "Мои Документы".

https://ria.ru/20220905/poliklinika-1814434368.html

https://ria.ru/20220907/rakova-1815164335.html

https://ria.ru/20220824/pomosch-1811727290.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, анастасия ракова , москва