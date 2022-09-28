https://ria.ru/20220928/marker-1819962564.html

Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию

Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию - РИА Новости, 28.09.2022

Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию

Российскую перспективную роботизированную платформу "Маркер" доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, "заточенная" под выполнение задач... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T06:03

2022-09-28T06:03

2022-09-28T06:12

россия

новое оружие россии

безопасность

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскую перспективную роботизированную платформу "Маркер" доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, "заточенная" под выполнение задач спецоперации на Украине , сообщил РИА Новости осведомленный источник.Сейчас, по словам источника, определяются предприятия-участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на "Маркер-2". Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.Кроме того, как сообщил собеседник, три "Маркера" уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение пожаров различных типов и сложности.Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника", — говорил РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у "Роскосмоса", Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около трех тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

https://ria.ru/20220216/marker-1773028428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность