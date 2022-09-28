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Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию - РИА Новости, 28.09.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220928/marker-1819962564.html
Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию
Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию - РИА Новости, 28.09.2022
Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию
Российскую перспективную роботизированную платформу "Маркер" доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, "заточенная" под выполнение задач... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:03
2022-09-28T06:12
россия
новое оружие россии
безопасность
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскую перспективную роботизированную платформу "Маркер" доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, "заточенная" под выполнение задач спецоперации на Украине , сообщил РИА Новости осведомленный источник.Сейчас, по словам источника, определяются предприятия-участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на "Маркер-2". Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.Кроме того, как сообщил собеседник, три "Маркера" уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение пожаров различных типов и сложности.Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника", — говорил РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у "Роскосмоса", Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около трех тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
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россия, безопасность
Россия, Новое оружие России, Безопасность
06:03 28.09.2022 (обновлено: 06:12 28.09.2022)
 
Источник: в России создадут робот "Маркер", "заточенный" под спецоперацию

Для помощи российским войскам в рамках спецоперации создадут новую версию робота "Маркер"

© Фото : Фонд перспективных исследованийРобототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Фонд перспективных исследований
Робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российскую перспективную роботизированную платформу "Маркер" доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, "заточенная" под выполнение задач спецоперации на Украине , сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Проект "Маркер" получит дальнейшее развитие. При том что масса и габариты платформы останутся теми же, что у уже собранных образцов, их функционал и возможности будут значительно расширены. Условный "Маркер-2" будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации", - сказал собеседник агентства.
Сейчас, по словам источника, определяются предприятия-участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на "Маркер-2". Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.
Кроме того, как сообщил собеседник, три "Маркера" уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение пожаров различных типов и сложности.
Ранее Евгений Дудоров, исполнительный директор предприятия-разработчика "Маркера" — НПО "Андроидная техника", — говорил РИА Новости, что данный робот вызвал интерес у "Роскосмоса", Росгвардии и РЖД. В частности, охранные возможности данной платформы испытали в конце 2021 года на космодроме "Восточный".
Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около трех тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.
Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 03:20Новое оружие России
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