https://ria.ru/20220928/lukashenko-1820168710.html

Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права

Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права - РИА Новости, 28.09.2022

Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:50

2022-09-28T18:50

2022-09-28T18:50

в мире

александр лукашенко

саломе зурабишвили

аслан бжания

грузия

абхазия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820098614_0:130:1318:871_1920x0_80_0_0_9a6ccc128a2eee2aebc04ea55c9111ec.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран."Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала президент в Twitter.МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права". "Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах", - сообщает МИД.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html

https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771896664.html

грузия

абхазия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, саломе зурабишвили, аслан бжания, грузия, абхазия, белоруссия