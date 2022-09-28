Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права
Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении международного права за визит в Абхазию
© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
"Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала президент в Twitter.
МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права". "Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах", - сообщает МИД.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
9 февраля, 15:34Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне