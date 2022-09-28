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Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права - РИА Новости, 28.09.2022
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Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права
Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права - РИА Новости, 28.09.2022
Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:50
2022-09-28T18:50
в мире
александр лукашенко
саломе зурабишвили
аслан бжания
грузия
абхазия
белоруссия
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ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран."Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала президент в Twitter.МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права". "Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах", - сообщает МИД.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html
https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771896664.html
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в мире, александр лукашенко, саломе зурабишвили, аслан бжания, грузия, абхазия, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Саломе Зурабишвили, Аслан Бжания, Грузия, Абхазия, Белоруссия
18:50 28.09.2022
 
Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права

Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении международного права за визит в Абхазию

© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Администрация Президента Республики Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
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ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
МИД Грузии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
17:17
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
"Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - написала президент в Twitter.
МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права". "Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах", - сообщает МИД.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 15:34
Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне
 
В миреАлександр ЛукашенкоСаломе ЗурабишвилиАслан БжанияГрузияАбхазияБелоруссия
 
 
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