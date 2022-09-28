https://ria.ru/20220928/lukashenko-1820092859.html
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом - РИА Новости, 28.09.2022
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:36
2022-09-28T15:36
2022-09-28T15:55
в мире
александр лукашенко
аслан бжания
абхазия
белоруссия
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СУХУМ, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран, сообщает пресс-служба абхазского лидера.Встреча двух лидеров прошла на государственной даче в Пицунде.Приветствуя президента Белоруссии, Бжания напомнил, что в январе 1996 года на Совете глав государств - членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии."Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - отметил Бжания.Президент Абхазии выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами. "Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!" - сказал он.Лукашенко поблагодарил Бжанию за теплые слова. "Ностальгия никогда не покидает нас. В далекие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу - что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Лукашенко.По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. "У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", - отметил Лукашенко и предложил обсудить вопросы укрепления отношений.
https://ria.ru/20220926/zapad-1819469971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, аслан бжания, абхазия, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, Абхазия, Белоруссия
15:36 28.09.2022 (обновлено: 15:55 28.09.2022)
Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом
Президент Белоруссии Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом
СУХУМ, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил в главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Встреча двух лидеров прошла на государственной даче в Пицунде
.
Приветствуя президента Белоруссии, Бжания напомнил, что в январе 1996 года на Совете глав государств - членов СНГ
именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.
"Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - отметил Бжания.
Президент Абхазии выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами. "Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!" - сказал он.
Лукашенко поблагодарил Бжанию за теплые слова. "Ностальгия никогда не покидает нас. В далекие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу - что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. "У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", - отметил Лукашенко и предложил обсудить вопросы укрепления отношений.