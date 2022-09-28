https://ria.ru/20220928/lisichansk-1819958794.html

Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS

Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на среду по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике, заявило... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:58

2022-09-28T03:58

2022-09-28T05:16

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на среду по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1819949641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина