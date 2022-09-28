03:58 28.09.2022 (обновлено: 05:16 28.09.2022)
Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS
ВСУ в ночь после референдума выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на среду по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.