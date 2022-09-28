Рейтинг@Mail.ru
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/limit-1820168928.html
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США - РИА Новости, 28.09.2022
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США
Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:50
2022-09-28T19:01
экономика
россия
сша
цены на нефть
владимир путин
украина
министерство финансов сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг."Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен", - сказала Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных вопросу ограничительных мер в отношении России.Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220928/gaz-1820031993.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, цены на нефть, владимир путин, украина, министерство финансов сша, конгресс сша
Экономика, Россия, США, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, Министерство финансов США, Конгресс США
18:50 28.09.2022 (обновлено: 19:01 28.09.2022)
 
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США

В Минфине США заявили, что порог лимита цен на нефть из России пока не определен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.
"Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен", - сказала Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных вопросу ограничительных мер в отношении России.
Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:42
Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России
 
ЭкономикаРоссияСШАЦены на нефтьВладимир ПутинУкраинаМинистерство финансов СШАКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала