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Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США - РИА Новости, 28.09.2022
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США
Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:50
2022-09-28T18:50
2022-09-28T19:01
экономика
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цены на нефть
владимир путин
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конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг."Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен", - сказала Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных вопросу ограничительных мер в отношении России.Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, сша, цены на нефть, владимир путин, украина, министерство финансов сша, конгресс сша
Экономика, Россия, США, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, Министерство финансов США, Конгресс США
18:50 28.09.2022 (обновлено: 19:01 28.09.2022)
Установление лимита цен на российскую нефть началось, заявили в Минфине США
В Минфине США заявили, что порог лимита цен на нефть из России пока не определен