https://ria.ru/20220928/liman-1820102789.html

Красный Лиман остается под контролем союзных сил

Красный Лиман остается под контролем союзных сил - РИА Новости, 28.09.2022

Красный Лиман остается под контролем союзных сил

Союзные силы контролируют город Красный Лиман, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:03

2022-09-28T16:03

2022-09-28T18:06

специальная военная операция на украине

красный лиман

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Союзные силы контролируют город Красный Лиман, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.Уточняется, что украинские военные безуспешно пытаются оставить населенный пункт без снабжения.Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы и это направление остается самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный лиман

донецкая народная республика

россия

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красный лиман, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины