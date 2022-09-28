https://ria.ru/20220928/liman-1820102789.html
Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Красный Лиман остается под контролем союзных сил - РИА Новости, 28.09.2022
Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Союзные силы контролируют город Красный Лиман, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:03
2022-09-28T16:03
2022-09-28T18:06
специальная военная операция на украине
красный лиман
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Союзные силы контролируют город Красный Лиман, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.Уточняется, что украинские военные безуспешно пытаются оставить населенный пункт без снабжения.Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы и это направление остается самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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16:03 28.09.2022 (обновлено: 18:06 28.09.2022)
Красный Лиман остается под контролем союзных сил
Народная милиция ДНР сообщила, что Красный Лиман остается под контролем союзных сил