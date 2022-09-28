https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман - РИА Новости, 28.09.2022

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман

Украинские войска понесли потери при неудачной попытке наступления на Красный Лиман, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:26

2022-09-28T13:26

2022-09-28T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

красный лиман

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска понесли потери при неудачной попытке наступления на Красный Лиман, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 сентября."В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — указано в документе.Кроме того, при массированном огневом ударе по пунктам дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области удалось ликвидировать более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.ВКС России поразили временное расположение тактической группы "Чайка" морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады в районе Запорожья, уничтожив более ста военнослужащих и 20 единиц военной техники.Также российские подразделения уничтожили десять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, при ударе по пункту ремонта военной техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/lnr-1819710881.html

https://ria.ru/20220925/sily-1819392408.html

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красный лиман

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, красный лиман, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр