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Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман - РИА Новости, 28.09.2022
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман
Украинские войска понесли потери при неудачной попытке наступления на Красный Лиман, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:26
2022-09-28T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красный лиман
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска понесли потери при неудачной попытке наступления на Красный Лиман, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 сентября."В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — указано в документе.Кроме того, при массированном огневом ударе по пунктам дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области удалось ликвидировать более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.ВКС России поразили временное расположение тактической группы "Чайка" морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады в районе Запорожья, уничтожив более ста военнослужащих и 20 единиц военной техники.Также российские подразделения уничтожили десять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, при ударе по пункту ремонта военной техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/lnr-1819710881.html
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красный лиман
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в мире, украина, красный лиман, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:26 28.09.2022 (обновлено: 15:02 28.09.2022)
 
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман

Минобороны сообщило о провале наступления украинских войск на Красный Лиман

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска понесли потери при неудачной попытке наступления на Красный Лиман, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 28 сентября.
"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — указано в документе.
Народная милиция ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Кроме того, при массированном огневом ударе по пунктам дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области удалось ликвидировать более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
ВКС России поразили временное расположение тактической группы "Чайка" морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады в районе Запорожья, уничтожив более ста военнослужащих и 20 единиц военной техники.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", — продолжили в Минобороны.

Также российские подразделения уничтожили десять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, при ударе по пункту ремонта военной техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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