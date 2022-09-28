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В России выросло производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 28.09.2022
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В России выросло производство лекарственных препаратов
В России выросло производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 28.09.2022
В России выросло производство лекарственных препаратов
Фармацевтическая отрасль России в августе произвела лекарственных средств на 14,3% больше, чем за август прошлого года, и на 8,2% больше по сравнению с июлем... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:26
2022-09-28T19:26
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль России в августе произвела лекарственных средств на 14,3% больше, чем за август прошлого года, и на 8,2% больше по сравнению с июлем 2022 года, сообщил Росстат."Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2022 года вырос на 14,3% по сравнению с августом 2021 года и на 8,2% по сравнению с июлем 2022 года", - говорится в сообщении статистического ведомства. За восемь месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 22,7% по сравнению с январем-августом 2021 года.В стоимостном выражении лекарственных препаратов в августе изготовлено на 47,15 миллиарда рублей, что на 16,6% больше, чем в августе 2021 года, и на 9,1% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года лекарственных препаратов произведено на 415 миллиардов рублей, что на 23,1% больше, чем за январь-август 2021 года.В свою очередь, сывороток и вакцин изготовлено 1,4 миллиарда доз, что больше показателей августа 2021 года на 30,4%, но меньше показателей июля 2022 года на 26%. Выпуск в ампулах составил 771 тысячу штук, что в 3,1 раза выше, чем в августе 2021 года, и на 94,8% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 26,3%, а в ампулах – на 14,6% по сравнению с январем-августом 2021 года.Выпуск фармацевтических субстанций в августе 2022 года вырос по сравнению с августом 2021 года на 27,8%, а по сравнению с июлем 2022 года – на 27,9%. За восемь месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 32% больше, чем за январь-август 2021 года.Отмечается, что производство провитаминов, витаминов и их производных составило 49,6 тонны, что на 98,1% больше, чем в августе 2021 года, и на 31,8% больше, чем июле 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с августом 2021 года на 57,1%, а по сравнению с июлем 2022 года – на 4%, составив 87,5 тонны.Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 37,6 миллиона упаковок, что на 38,3% меньше, чем в августе 2021 года, но на 53,8% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года их произведено 223 миллиона упаковок, что на 42,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 19,4 миллиона упаковок, что меньше, чем в августе 2021 года на 28,1%, и меньше, чем в июле 2022 года - на 49,4%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:26 28.09.2022
 
В России выросло производство лекарственных препаратов

Росстат: Россия нарастила производство лекарственных препаратов в августе на 8,2 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкФармацевтический завод
Фармацевтический завод - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Фармацевтический завод. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль России в августе произвела лекарственных средств на 14,3% больше, чем за август прошлого года, и на 8,2% больше по сравнению с июлем 2022 года, сообщил Росстат.
"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2022 года вырос на 14,3% по сравнению с августом 2021 года и на 8,2% по сравнению с июлем 2022 года", - говорится в сообщении статистического ведомства. За восемь месяцев 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 22,7% по сравнению с январем-августом 2021 года.
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В стоимостном выражении лекарственных препаратов в августе изготовлено на 47,15 миллиарда рублей, что на 16,6% больше, чем в августе 2021 года, и на 9,1% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года лекарственных препаратов произведено на 415 миллиардов рублей, что на 23,1% больше, чем за январь-август 2021 года.
В свою очередь, сывороток и вакцин изготовлено 1,4 миллиарда доз, что больше показателей августа 2021 года на 30,4%, но меньше показателей июля 2022 года на 26%. Выпуск в ампулах составил 771 тысячу штук, что в 3,1 раза выше, чем в августе 2021 года, и на 94,8% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 26,3%, а в ампулах – на 14,6% по сравнению с январем-августом 2021 года.
Выпуск фармацевтических субстанций в августе 2022 года вырос по сравнению с августом 2021 года на 27,8%, а по сравнению с июлем 2022 года – на 27,9%. За восемь месяцев 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 32% больше, чем за январь-август 2021 года.
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Отмечается, что производство провитаминов, витаминов и их производных составило 49,6 тонны, что на 98,1% больше, чем в августе 2021 года, и на 31,8% больше, чем июле 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с августом 2021 года на 57,1%, а по сравнению с июлем 2022 года – на 4%, составив 87,5 тонны.
Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 37,6 миллиона упаковок, что на 38,3% меньше, чем в августе 2021 года, но на 53,8% больше, чем в июле 2022 года. За восемь месяцев 2022 года их произведено 223 миллиона упаковок, что на 42,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 19,4 миллиона упаковок, что меньше, чем в августе 2021 года на 28,1%, и меньше, чем в июле 2022 года - на 49,4%.
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