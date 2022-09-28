https://ria.ru/20220928/lavrov-1820030996.html
Россия переживает судьбоносный этап своей истории, заявил Лавров
Россия переживает судьбоносный этап своей истории, заявил Лавров - РИА Новости, 28.09.2022
Россия переживает судьбоносный этап своей истории, заявил Лавров
Россия сегодня переживает судьбоносный этап своей истории, определяется будущее мирового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:37
2022-09-28T12:37
2022-09-28T12:37
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия сегодня переживает судьбоносный этап своей истории, определяется будущее мирового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Основными целями нашей внешней политики были и остаются обеспечение национальной безопасности страны, ее суверенитета, территориальной целостности, формирования благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития и упрочение позиций России на мировой арене", - сказал министр в ходе церемонии гашения почтовой марки, посвященной 220-летию учреждения министерства иностранных дел Российской Федерации"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка. Нам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на мировой арене", - подчеркнул Лавров.Он добавил, что Россия вместе с партнерами будет продвигать "конструктивную, объединительную повестку дня".
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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россия, сергей лавров
Россия переживает судьбоносный этап своей истории, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия сегодня переживает судьбоносный этап своей истории
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия сегодня переживает судьбоносный этап своей истории, определяется будущее мирового порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Основными целями нашей внешней политики были и остаются обеспечение национальной безопасности страны, ее суверенитета, территориальной целостности, формирования благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития и упрочение позиций России на мировой арене", - сказал министр в ходе церемонии гашения почтовой марки, посвященной 220-летию учреждения министерства иностранных дел Российской Федерации
"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка. Нам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на мировой арене", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Россия вместе с партнерами будет продвигать "конструктивную, объединительную повестку дня".