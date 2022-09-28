https://ria.ru/20220928/kuban-1820210985.html
На Кубани заключили шесть концессий на 2,5 миллиарда рублей
На Кубани заключили шесть концессий на 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.09.2022
На Кубани заключили шесть концессий на 2,5 миллиарда рублей
Краснодарский край заключил шесть концессий на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:13
2022-09-28T23:13
2022-09-28T23:13
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
кущевский район
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Краснодарский край заключил шесть концессий на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что соглашения по модернизации котельных и тепловых сетей Тихорецкого, Славянского, Мостовского, Апшеронского и Новопокровского районов подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев."Мы продолжаем активно привлекать в отрасль внебюджетные источники, что позволяет строить и модернизировать котельные и теплосети не только за средства краевого бюджета, но и за счет инвесторов. Принимаемые меры дают возможность повысить качество теплоснабжения, способствуют снижению кредиторской задолженности предприятий. Сумма инвестиций, привлеченных в модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, составит порядка 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировал Кондратьев. Его слова приводятся в релизе.Губернатор уточнил, что на эти средства в ближайшие десять лет инвестор намерен модернизировать 151 котельную и около 40 километров тепловых сетей.В 2022 году за счет концессий планируется модернизировать 24 объекта теплоснабжения. По данным краевых властей, в 2021 году в рамках концессионных соглашений были модернизированы 15 объектов в Ейском, Успенском и Кущевском районах, а также в городе Горячий Ключ.
https://ria.ru/20220928/parlament-1820187848.html
https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, кущевский район, горячий ключ
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Кущевский район, Горячий Ключ