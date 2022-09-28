В Госдуме допустили введение режима КТО в новых российских регионах
Депутат Выборный: режим КТО может потребоваться в новых регионах для пресечения терактов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР
Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ в городе Брянки в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР) допустил введение контртеррористической операции в новых субъектах РФ после их вхождения в состав страны.
"Режим контртеррористической операции (КТО) может потребоваться на территориях новых субъектов РФ для противостояния террористическим актам со стороны киевского руководства и ВСУ. Аналогичный режим был введён на территории Чеченской республики и был завершен полным очищением этого субъекта от бандформирований. Сегодня ВСУ каждый день обстреливают мирное население в Донецке, Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах, проводят диверсионные акты устрашения, совершают убийства сотрудников военно-гражданских администраций. Для пресечения этих и других действий может быть введён режим КТО", - сообщил Выборный РИА Новости.
Также парламентарий пояснил, что КТО регулируется федеральным законом "О противодействии терроризму". Такой режим вводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.
Решение о проведении КТО принимает руководитель ФСБ, либо по его указанию иное должностное лицо такого органа, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, отметил депутат.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.