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Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток - РИА Новости, 28.09.2022
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Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток
Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток - РИА Новости, 28.09.2022
Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток
Более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, введенный в республике режим повышенной готовности является... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:09
2022-09-28T17:19
сергей меняйло
грузия
южная осетия
россия
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, введенный в республике режим повышенной готовности является временной вынужденной мерой, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Ранее власти Северной Осетии информировали, что в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы."Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.Глава Северной Осетии отметил, что поручил организовать для людей обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь."Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - добавил Меняйло.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/osetiya-1820104149.html
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сергей меняйло, грузия, южная осетия, россия
Сергей Меняйло, Грузия, Южная Осетия, Россия
17:09 28.09.2022 (обновлено: 17:19 28.09.2022)
 
Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток

Меняйло: через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, введенный в республике режим повышенной готовности является временной вынужденной мерой, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
"Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
Глава Северной Осетии отметил, что поручил организовать для людей обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь.
"Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - добавил Меняйло.
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
16:08В России
В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности
 
Сергей МеняйлоГрузияЮжная ОсетияРоссия
 
 
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