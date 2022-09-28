17:09 28.09.2022 (обновлено: 17:19 28.09.2022)
Через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток
Меняйло: через КПП "Верхний Ларс" выехали более 20 тысяч россиян за двое суток
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч человек за двое суток выехали в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, введенный в республике режим повышенной готовности является временной вынужденной мерой, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Ранее власти Северной Осетии информировали, что в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснётся жителей Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
"Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
Глава Северной Осетии отметил, что поручил организовать для людей обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь.
"Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - добавил Меняйло.