https://ria.ru/20220928/kosovo-1819956017.html

Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово

Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово - РИА Новости, 28.09.2022

Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным коллегам на заседании Совета Безопасности, как без какого-либо референдума принималось решение по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:15

2022-09-28T02:15

2022-09-28T02:16

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным коллегам на заседании Совета Безопасности, как без какого-либо референдума принималось решение по независимости Косово, и указал, что теперь они проявляют двойные стандарты, не признавая волеизъявление в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее представители США, Албании, Великобритании, Франции и ряду других западных стран назвали референдумы "фальшивыми", указав, что не признают их итоги. Представитель Албании попытался с Небензей.Он подчеркнул, что это были не просто заявления, а официальная юридическая позиция, представленная западными странами в Международном суде ООН в 2008 году."При этом в тот момент косовским албанцам ничего уже давно не угрожало. Югославии уже не было на карте. А в разбомбленной НАТО Сербии в качестве миротворцев находился иностранный контингент", - продолжил российский постпред."Хочу подчеркнуть: в отличие от Крыма, ЛНР, ДНР Херсонщины и Запорожья в Косово вообще не проводилось никаких референдумов. Не было никакого свободного волеизъявления населения", - заявил Небензя.В случае с Косово, как указал Небензя, была только декларация независимости, принятая временным органом самоуправления с превышением его полномочий. "Но тогда Западу было этого достаточно, чтобы признать его независимость", - подчеркнул Небензя.На такое заявление решил отреагировать постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.Он назвал параллель с ситуацией с Косово "неправильной, неточной и вызывающей сожаление"."Ничто не может быть более искусственным, чем сравнение международных усилий по окончанию конфликта, защите мирных граждан и установлению мирного процесса (как это было с Косово) с чистой агрессией и липовыми референдумами, которые были разработаны в Москве и проводятся на Украине", - указал Ходжа. Больше аргументов он не привел."То, что мы сейчас услышали от представителя Албании, как раз подтверждает те двойные стандарты, о которых я говорил в отношении Косово, приводя его в пример потому, как поступили с Косово наши западные коллеги, которые сегодня призывают нас поступить совершенно иным образом в отношении референдумов, которые проводятся на территории областей, о которых мы сегодня говорили", - прокомментировал Небензя слова албанского коллеги.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

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Максим Горбачев

в мире, василий небензя, косово, албания, оон, нато