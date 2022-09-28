https://ria.ru/20220928/kosovo-1819956017.html
Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово
Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным коллегам на заседании Совета Безопасности, как без какого-либо референдума принималось решение по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:15
2022-09-28T02:15
2022-09-28T02:16
в мире
василий небензя
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным коллегам на заседании Совета Безопасности, как без какого-либо референдума принималось решение по независимости Косово, и указал, что теперь они проявляют двойные стандарты, не признавая волеизъявление в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее представители США, Албании, Великобритании, Франции и ряду других западных стран назвали референдумы "фальшивыми", указав, что не признают их итоги. Представитель Албании попытался с Небензей.Он подчеркнул, что это были не просто заявления, а официальная юридическая позиция, представленная западными странами в Международном суде ООН в 2008 году."При этом в тот момент косовским албанцам ничего уже давно не угрожало. Югославии уже не было на карте. А в разбомбленной НАТО Сербии в качестве миротворцев находился иностранный контингент", - продолжил российский постпред."Хочу подчеркнуть: в отличие от Крыма, ЛНР, ДНР Херсонщины и Запорожья в Косово вообще не проводилось никаких референдумов. Не было никакого свободного волеизъявления населения", - заявил Небензя.В случае с Косово, как указал Небензя, была только декларация независимости, принятая временным органом самоуправления с превышением его полномочий. "Но тогда Западу было этого достаточно, чтобы признать его независимость", - подчеркнул Небензя.На такое заявление решил отреагировать постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.Он назвал параллель с ситуацией с Косово "неправильной, неточной и вызывающей сожаление"."Ничто не может быть более искусственным, чем сравнение международных усилий по окончанию конфликта, защите мирных граждан и установлению мирного процесса (как это было с Косово) с чистой агрессией и липовыми референдумами, которые были разработаны в Москве и проводятся на Украине", - указал Ходжа. Больше аргументов он не привел."То, что мы сейчас услышали от представителя Албании, как раз подтверждает те двойные стандарты, о которых я говорил в отношении Косово, приводя его в пример потому, как поступили с Косово наши западные коллеги, которые сегодня призывают нас поступить совершенно иным образом в отношении референдумов, которые проводятся на территории областей, о которых мы сегодня говорили", - прокомментировал Небензя слова албанского коллеги.
https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, василий небензя, косово, албания, оон, нато
В мире, Василий Небензя, Косово, Албания, ООН, НАТО
02:15 28.09.2022 (обновлено: 02:16 28.09.2022)
Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово
Постпред России Небензя указал албанскому коллеге на двойные стандарты в отношении Косово
ООН, 28 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным коллегам на заседании Совета Безопасности, как без какого-либо референдума принималось решение по независимости Косово, и указал, что теперь они проявляют двойные стандарты, не признавая волеизъявление в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее представители США
, Албании
, Великобритании
, Франции
и ряду других западных стран назвали референдумы "фальшивыми", указав, что не признают их итоги. Представитель Албании попытался с Небензей.
"Отказывая жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины в праве на самоопределение, западные делегации демонстрируют вопиющие двойные стандарты. Самые громкие критики референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в свое время были в первых рядах сторонников независимости Косово. И тогда они утверждали, что у этой территории есть право на выход из состава сербского государства в случае реальной угрозы того, что права косово-албанцев будут серьезным образом нарушены – так называемое отделение в целях защиты", - напомнил Небензя.
Он подчеркнул, что это были не просто заявления, а официальная юридическая позиция, представленная западными странами в Международном суде ООН в 2008 году.
"При этом в тот момент косовским албанцам ничего уже давно не угрожало. Югославии
уже не было на карте. А в разбомбленной НАТО Сербии
в качестве миротворцев находился иностранный контингент", - продолжил российский постпред.
"Хочу подчеркнуть: в отличие от Крыма, ЛНР, ДНР Херсонщины и Запорожья в Косово вообще не проводилось никаких референдумов. Не было никакого свободного волеизъявления населения", - заявил Небензя.
В случае с Косово, как указал Небензя, была только декларация независимости, принятая временным органом самоуправления с превышением его полномочий. "Но тогда Западу было этого достаточно, чтобы признать его независимость", - подчеркнул Небензя.
"Он (Запад) утверждал, что международное право не запрещает провозглашать независимость. Сегодня же мы слышим кардинально иную позицию от западных делегаций", - указал он.
На такое заявление решил отреагировать постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.
Он назвал параллель с ситуацией с Косово "неправильной, неточной и вызывающей сожаление".
"Ничто не может быть более искусственным, чем сравнение международных усилий по окончанию конфликта, защите мирных граждан и установлению мирного процесса (как это было с Косово) с чистой агрессией и липовыми референдумами, которые были разработаны в Москве
и проводятся на Украине", - указал Ходжа. Больше аргументов он не привел.
"То, что мы сейчас услышали от представителя Албании, как раз подтверждает те двойные стандарты, о которых я говорил в отношении Косово, приводя его в пример потому, как поступили с Косово наши западные коллеги, которые сегодня призывают нас поступить совершенно иным образом в отношении референдумов, которые проводятся на территории областей, о которых мы сегодня говорили", - прокомментировал Небензя слова албанского коллеги.