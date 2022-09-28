11:34 28.09.2022 (обновлено: 11:57 28.09.2022)
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых
Bangkok Post: Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками красного долгоносика
© AP Photo / John RaouxАстронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен
© AP Photo / John Raoux
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Архивное фото
БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных пилотируемых космических полетов, объявила о готовности накормить астронавтов съедобными "червями саго", которых употребляют в пищу в южном Таиланде и соседних странах, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.
"Черви саго" - это чрезвычайно богатые белками и жирами личинки красного пальмового жука-долгоносика, сельскохозяйственного вредителя плантаций бананов, пальм и сахарного тростника, поясняет издание. Самка жука обычно откладывает личинки в заранее прогрызенных проходах внутри стволов пальмовых деревьев или "трубочек" сахарного тростника.
Ученые из Королевской медико-биологической Академии имени принцессы Чулапхон, старейшего в стране Чулалонгкорнского университета, педагогического университета Валая Алонгкорн и ряда частных компаний, работающие в составе команды, стали единственной группой исследователей из Азии, прошедшей во второй тур международного конкурса на отбор продуктов питания для астронавтов, которые отправятся в полеты к другим планетам Солнечной системы и в дальний космос. Конкурс проводится американским аэрокосмическим агентством совместно с канадской национальной космической администрацией и Фондом Мафусаила, ставящим задачу продления срока человеческой жизни.
Личинки красного долгоносика, которые в Юго-Восточной Азии употребляют в пищу многие сотни лет, имеют, помимо питательности, еще одно преимущество перед другими источниками белков и жиров, которыми в полете могут питаться астронавты: их легко разводить и выращивать в замкнутых пространствах ограниченного объема. Запущенный один раз цикл воспроизводства личинок в объемах, достаточных для получения достаточного количества пищи для людей, не требует "пополнения" извне (с Земли) в течение трех лет, сообщает газета, ссылаясь на ученых таиландской группы исследователей перспективных продуктов бортового питания астронавтов, которые считают личинки тропического насекомого "идеальной пищей для человека в космосе", сообщает Bangkok Post.
Таиландские ученые считают, что будут готовы к комплексной проверке результатов своей работы специалистами НАСА в начале следующего года, по прохождении которой они смогут вступить в третью фазу конкурса, говорится в сообщении.