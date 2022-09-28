Рейтинг@Mail.ru
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220928/kosmos-1820008600.html
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых - РИА Новости, 28.09.2022
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых
Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:34
2022-09-28T11:57
наука
космос - риа наука
таиланд
азия
юго-восточная азия
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224508_0:207:2902:1839_1920x0_80_0_0_ed139e57656e512afd975ba618dc7bf2.jpg
БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных пилотируемых космических полетов, объявила о готовности накормить астронавтов съедобными "червями саго", которых употребляют в пищу в южном Таиланде и соседних странах, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post."Черви саго" - это чрезвычайно богатые белками и жирами личинки красного пальмового жука-долгоносика, сельскохозяйственного вредителя плантаций бананов, пальм и сахарного тростника, поясняет издание. Самка жука обычно откладывает личинки в заранее прогрызенных проходах внутри стволов пальмовых деревьев или "трубочек" сахарного тростника.Ученые из Королевской медико-биологической Академии имени принцессы Чулапхон, старейшего в стране Чулалонгкорнского университета, педагогического университета Валая Алонгкорн и ряда частных компаний, работающие в составе команды, стали единственной группой исследователей из Азии, прошедшей во второй тур международного конкурса на отбор продуктов питания для астронавтов, которые отправятся в полеты к другим планетам Солнечной системы и в дальний космос. Конкурс проводится американским аэрокосмическим агентством совместно с канадской национальной космической администрацией и Фондом Мафусаила, ставящим задачу продления срока человеческой жизни.Личинки красного долгоносика, которые в Юго-Восточной Азии употребляют в пищу многие сотни лет, имеют, помимо питательности, еще одно преимущество перед другими источниками белков и жиров, которыми в полете могут питаться астронавты: их легко разводить и выращивать в замкнутых пространствах ограниченного объема. Запущенный один раз цикл воспроизводства личинок в объемах, достаточных для получения достаточного количества пищи для людей, не требует "пополнения" извне (с Земли) в течение трех лет, сообщает газета, ссылаясь на ученых таиландской группы исследователей перспективных продуктов бортового питания астронавтов, которые считают личинки тропического насекомого "идеальной пищей для человека в космосе", сообщает Bangkok Post.Таиландские ученые считают, что будут готовы к комплексной проверке результатов своей работы специалистами НАСА в начале следующего года, по прохождении которой они смогут вступить в третью фазу конкурса, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220825/retsirkulyatsiya-1812057332.html
https://ria.ru/20220320/kosmos-1779107091.html
таиланд
азия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224508_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_64fdea00142ee3a7b3949137aec92b30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, таиланд, азия, юго-восточная азия, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Таиланд, Азия, Юго-Восточная Азия, НАСА
11:34 28.09.2022 (обновлено: 11:57 28.09.2022)
 
Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых

Bangkok Post: Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками красного долгоносика

© AP Photo / John RaouxАстронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / John Raoux
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных пилотируемых космических полетов, объявила о готовности накормить астронавтов съедобными "червями саго", которых употребляют в пищу в южном Таиланде и соседних странах, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.
"Черви саго" - это чрезвычайно богатые белками и жирами личинки красного пальмового жука-долгоносика, сельскохозяйственного вредителя плантаций бананов, пальм и сахарного тростника, поясняет издание. Самка жука обычно откладывает личинки в заранее прогрызенных проходах внутри стволов пальмовых деревьев или "трубочек" сахарного тростника.
Старт космического корабля Шэньчжоу-14 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:19Россия-Китай: Главное
Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции
Ученые из Королевской медико-биологической Академии имени принцессы Чулапхон, старейшего в стране Чулалонгкорнского университета, педагогического университета Валая Алонгкорн и ряда частных компаний, работающие в составе команды, стали единственной группой исследователей из Азии, прошедшей во второй тур международного конкурса на отбор продуктов питания для астронавтов, которые отправятся в полеты к другим планетам Солнечной системы и в дальний космос. Конкурс проводится американским аэрокосмическим агентством совместно с канадской национальной космической администрацией и Фондом Мафусаила, ставящим задачу продления срока человеческой жизни.
Личинки красного долгоносика, которые в Юго-Восточной Азии употребляют в пищу многие сотни лет, имеют, помимо питательности, еще одно преимущество перед другими источниками белков и жиров, которыми в полете могут питаться астронавты: их легко разводить и выращивать в замкнутых пространствах ограниченного объема. Запущенный один раз цикл воспроизводства личинок в объемах, достаточных для получения достаточного количества пищи для людей, не требует "пополнения" извне (с Земли) в течение трех лет, сообщает газета, ссылаясь на ученых таиландской группы исследователей перспективных продуктов бортового питания астронавтов, которые считают личинки тропического насекомого "идеальной пищей для человека в космосе", сообщает Bangkok Post.
Таиландские ученые считают, что будут готовы к комплексной проверке результатов своей работы специалистами НАСА в начале следующего года, по прохождении которой они смогут вступить в третью фазу конкурса, говорится в сообщении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 10:24Наука
Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ
 
НаукаКосмос - РИА НаукаТаиландАзияЮго-Восточная АзияНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала