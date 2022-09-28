https://ria.ru/20220928/kosmos-1820008600.html

Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых

Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых - РИА Новости, 28.09.2022

Таиланд готов накормить астронавтов НАСА личинками насекомых

Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:34

2022-09-28T11:34

2022-09-28T11:57

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БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Группа ученых из Таиланда, единственная команда исследователей из Азии, принимающая участие в конкурсе НАСА на разработку продуктов питания для долгосрочных пилотируемых космических полетов, объявила о готовности накормить астронавтов съедобными "червями саго", которых употребляют в пищу в южном Таиланде и соседних странах, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post."Черви саго" - это чрезвычайно богатые белками и жирами личинки красного пальмового жука-долгоносика, сельскохозяйственного вредителя плантаций бананов, пальм и сахарного тростника, поясняет издание. Самка жука обычно откладывает личинки в заранее прогрызенных проходах внутри стволов пальмовых деревьев или "трубочек" сахарного тростника.Ученые из Королевской медико-биологической Академии имени принцессы Чулапхон, старейшего в стране Чулалонгкорнского университета, педагогического университета Валая Алонгкорн и ряда частных компаний, работающие в составе команды, стали единственной группой исследователей из Азии, прошедшей во второй тур международного конкурса на отбор продуктов питания для астронавтов, которые отправятся в полеты к другим планетам Солнечной системы и в дальний космос. Конкурс проводится американским аэрокосмическим агентством совместно с канадской национальной космической администрацией и Фондом Мафусаила, ставящим задачу продления срока человеческой жизни.Личинки красного долгоносика, которые в Юго-Восточной Азии употребляют в пищу многие сотни лет, имеют, помимо питательности, еще одно преимущество перед другими источниками белков и жиров, которыми в полете могут питаться астронавты: их легко разводить и выращивать в замкнутых пространствах ограниченного объема. Запущенный один раз цикл воспроизводства личинок в объемах, достаточных для получения достаточного количества пищи для людей, не требует "пополнения" извне (с Земли) в течение трех лет, сообщает газета, ссылаясь на ученых таиландской группы исследователей перспективных продуктов бортового питания астронавтов, которые считают личинки тропического насекомого "идеальной пищей для человека в космосе", сообщает Bangkok Post.Таиландские ученые считают, что будут готовы к комплексной проверке результатов своей работы специалистами НАСА в начале следующего года, по прохождении которой они смогут вступить в третью фазу конкурса, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220825/retsirkulyatsiya-1812057332.html

https://ria.ru/20220320/kosmos-1779107091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, таиланд, азия, юго-восточная азия, наса