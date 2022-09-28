https://ria.ru/20220928/kontsert-1820038608.html
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в концерте в честь присоединения к РФ... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:01
2022-09-28T13:01
2022-09-28T13:01
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в концерте в честь присоединения к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пятницу."Пока не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, посетит ли в пятницу президент концерт на Васильевском спуске в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в пятницу, 30 сентября, на площади Васильевский спуск рядом с Кремлем планируется концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий
Песков пока не знает, пойдет ли Путин на концерт в честь присоединения новых территорий