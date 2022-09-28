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Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
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Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в концерте в честь присоединения к РФ... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:01
2022-09-28T13:01
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в концерте в честь присоединения к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пятницу."Пока не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, посетит ли в пятницу президент концерт на Васильевском спуске в Москве.Ранее в СМИ появилась информация, что в пятницу, 30 сентября, на площади Васильевский спуск рядом с Кремлем планируется концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:01 28.09.2022
 
Песков не знает об участии Путина в концерте в честь новых территорий

Песков пока не знает, пойдет ли Путин на концерт в честь присоединения новых территорий

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог ответить на вопрос об участии президента РФ Владимира Путина в концерте в честь присоединения к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пятницу.
"Пока не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, посетит ли в пятницу президент концерт на Васильевском спуске в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в пятницу, 30 сентября, на площади Васильевский спуск рядом с Кремлем планируется концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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