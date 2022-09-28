03:02 28.09.2022 (обновлено: 10:15 28.09.2022)
Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье
Задержанный во Владивостоке консул Японии вылетел из Приморья, чтобы покинуть Россию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.
"Покидает территорию России, как и было предписано", - сказал собеседник, подтвердив, что консул вылетел из Владивостока рейсом в Москву.
ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки
На видео, распространенном ФСБ, дипломат признался в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персоной нон грата. Дипломат должен был в течение 48 часов покинуть Россию.
Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио потребовал извинений от Москвы за ситуацию с консулом и отверг его причастность к незаконным действиям.