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Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье - РИА Новости, 28.09.2022
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Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье
Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье - РИА Новости, 28.09.2022
Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье
Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:02
2022-09-28T10:15
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что из Москвы консул направится на родину, предварительно, через Дубай.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На видео, распространенном ФСБ, дипломат признался в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персоной нон грата. Дипломат должен был в течение 48 часов покинуть Россию.Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио потребовал извинений от Москвы за ситуацию с консулом и отверг его причастность к незаконным действиям.
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
03:02 28.09.2022 (обновлено: 10:15 28.09.2022)
 
Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье

Задержанный во Владивостоке консул Японии вылетел из Приморья, чтобы покинуть Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.
"Покидает территорию России, как и было предписано", - сказал собеседник, подтвердив, что консул вылетел из Владивостока рейсом в Москву.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что из Москвы консул направится на родину, предварительно, через Дубай.
ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки
На видео, распространенном ФСБ, дипломат признался в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персоной нон грата. Дипломат должен был в течение 48 часов покинуть Россию.
Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио потребовал извинений от Москвы за ситуацию с консулом и отверг его причастность к незаконным действиям.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
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