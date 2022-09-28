https://ria.ru/20220928/konsul-1819957526.html

Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье

Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье - РИА Новости, 28.09.2022

Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье

Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:02

2022-09-28T03:02

2022-09-28T10:15

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Японский консул Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, вылетел из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД в краевой столице Андрей Броварец.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что из Москвы консул направится на родину, предварительно, через Дубай.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На видео, распространенном ФСБ, дипломат признался в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персоной нон грата. Дипломат должен был в течение 48 часов покинуть Россию.Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио потребовал извинений от Москвы за ситуацию с консулом и отверг его причастность к незаконным действиям.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, россия, в мире