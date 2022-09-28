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Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы
Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы - РИА Новости, 28.09.2022
Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы
Национальная литературная премия запускает спецпроект для библиотек Москвы, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:30
2022-09-28T10:30
2022-09-28T10:37
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Национальная литературная премия запускает спецпроект для библиотек Москвы, сообщает пресс-служба. Это цикл творческих встреч с писателями. "В каждой библиотеке писатели-финалисты объединены одной основной темой дискурса, что позволит пристальнее посмотреть на ту или иную проблему нашего социума", — уточняется в пресс-релизе.Тема мероприятия в библиотеке № 19 имени им. Ф.М. Достоевского — "Город как текст". В Библиотеке имени А.П. Чехова — "Временное и невременное". В Библиотеке-читальне имени И.C. Тургенева – "Запретной жизнью дыша…" о женских образах в литературе. Также будут вестись трансляции — присоединиться к ним можно из любого города. Расписание встреч опубликовано на сайте премии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, большая книга, куда сходить
Культура, Новости культуры, Книги, Большая книга, куда сходить
10:30 28.09.2022 (обновлено: 10:37 28.09.2022)
Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы
Премия "Большая книга" запускает цикл встреч с писателями в библиотеках Москвы
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Национальная литературная премия запускает спецпроект для библиотек Москвы, сообщает пресс-служба.
Это цикл творческих встреч с писателями.
"В каждой библиотеке писатели-финалисты объединены одной основной темой дискурса, что позволит пристальнее посмотреть на ту или иную проблему нашего социума", — уточняется в пресс-релизе.
Тема мероприятия в библиотеке № 19 имени им. Ф.М. Достоевского — "Город как текст". В Библиотеке имени А.П. Чехова — "Временное и невременное". В Библиотеке-читальне имени И.C. Тургенева – "Запретной жизнью дыша…" о женских образах в литературе.
Также будут вестись трансляции — присоединиться к ним можно из любого города.
Расписание встреч опубликовано
на сайте премии.