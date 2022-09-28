https://ria.ru/20220928/knigi-1819604029.html

Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы

Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы - РИА Новости, 28.09.2022

Премия "Большая книга" запускает спецпроект для библиотек Москвы

Национальная литературная премия запускает спецпроект для библиотек Москвы, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:30

2022-09-28T10:30

2022-09-28T10:37

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Национальная литературная премия запускает спецпроект для библиотек Москвы, сообщает пресс-служба. Это цикл творческих встреч с писателями. "В каждой библиотеке писатели-финалисты объединены одной основной темой дискурса, что позволит пристальнее посмотреть на ту или иную проблему нашего социума", — уточняется в пресс-релизе.Тема мероприятия в библиотеке № 19 имени им. Ф.М. Достоевского — "Город как текст". В Библиотеке имени А.П. Чехова — "Временное и невременное". В Библиотеке-читальне имени И.C. Тургенева – "Запретной жизнью дыша…" о женских образах в литературе. Также будут вестись трансляции — присоединиться к ним можно из любого города. Расписание встреч опубликовано на сайте премии.

https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, большая книга, куда сходить