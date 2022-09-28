https://ria.ru/20220928/kherson-1820069019.html

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:39

2022-09-28T14:39

2022-09-28T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале министерства.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Алешки близ Херсона, работала система ПВО."В очередной раз Украина показала, как она любит жителей Херсонщины. Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", — сказал Ильмиев.По его словам, ракетный удар пришелся по гостинице. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

херсон

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон