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Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/kherson-1820069019.html
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:39
2022-09-28T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале министерства.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Алешки близ Херсона, работала система ПВО."В очередной раз Украина показала, как она любит жителей Херсонщины. Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", — сказал Ильмиев.По его словам, ракетный удар пришелся по гостинице. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
14:39 28.09.2022 (обновлено: 18:20 28.09.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне, есть пострадавшие

© Официальный канал Министерства здравоохранения Херсонской области в TelegramМинистр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев у здания гостиницы "Колос", пострадавшего в результате обстрела
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев у здания гостиницы Колос, пострадавшего в результате обстрела
© Официальный канал Министерства здравоохранения Херсонской области в Telegram
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев у здания гостиницы "Колос", пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Алешки близ Херсона, работала система ПВО.
"В очередной раз Украина показала, как она любит жителей Херсонщины. Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", — сказал Ильмиев.
По его словам, ракетный удар пришелся по гостинице. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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