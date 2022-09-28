14:39 28.09.2022 (обновлено: 18:20 28.09.2022)
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Херсоне, есть пострадавшие
© Официальный канал Министерства здравоохранения Херсонской области в TelegramМинистр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев у здания гостиницы "Колос", пострадавшего в результате обстрела
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев у здания гостиницы "Колос", пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, состояние раненых стабильное, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Алешки близ Херсона, работала система ПВО.
"В очередной раз Украина показала, как она любит жителей Херсонщины. Пострадали, к сожалению, мирные люди. Сейчас оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", — сказал Ильмиев.
По его словам, ракетный удар пришелся по гостинице. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.