https://ria.ru/20220928/kherson-1819981087.html

Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА

Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА - РИА Новости, 28.09.2022

Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА

Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:38

2022-09-28T09:38

2022-09-28T09:38

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

луганская народная республика

евросоюз

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819768098_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_844299fffa38d7803091466c5b5cff0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов."Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, мнение большинства жителей ЕС отличается от официальных позиций властей."Жители стран ЕС задаются вопросом, почему Европа должна страдать от того, что оказывается поддержка коррумпированной Украине, которая погрязла в коррупции и практически уничтожила свой собственный народ", - подчеркнул Стремоусов.

https://ria.ru/20220928/kherson-1819974340.html

https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, луганская народная республика, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях