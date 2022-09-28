https://ria.ru/20220928/kherson-1819981087.html
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА - РИА Новости, 28.09.2022
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:38
2022-09-28T09:38
2022-09-28T09:38
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
луганская народная республика
евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819768098_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_844299fffa38d7803091466c5b5cff0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов."Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, мнение большинства жителей ЕС отличается от официальных позиций властей."Жители стран ЕС задаются вопросом, почему Европа должна страдать от того, что оказывается поддержка коррумпированной Украине, которая погрязла в коррупции и практически уничтожила свой собственный народ", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20220928/kherson-1819974340.html
https://ria.ru/20220927/kherson-1819939624.html
херсонская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819768098_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_bc00455c7943a3c5433cf2b834d89980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, луганская народная республика, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
В ВГА Херсонской области заявили, что не нуждаются в признании референдума Западом