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Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА - РИА Новости, 28.09.2022
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Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА - РИА Новости, 28.09.2022
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА
Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:38
2022-09-28T09:38
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
луганская народная республика
евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов."Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, мнение большинства жителей ЕС отличается от официальных позиций властей."Жители стран ЕС задаются вопросом, почему Европа должна страдать от того, что оказывается поддержка коррумпированной Украине, которая погрязла в коррупции и практически уничтожила свой собственный народ", - подчеркнул Стремоусов.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, луганская народная республика, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях
09:38 28.09.2022
 
Херсонскую область не интересует мнение ЕС о референдуме, заявили в ВГА

В ВГА Херсонской области заявили, что не нуждаются в признании референдума Западом

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди у одного из избирательных участков в Херсоне, где проходит референдум о присоединении Херсонской области к Росси
Люди у одного из избирательных участков в Херсоне, где проходит референдум о присоединении Херсонской области к Росси - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Люди у одного из избирательных участков в Херсоне, где проходит референдум о присоединении Херсонской области к Росси. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область не нуждается в признании итогов референдума со стороны Запада, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. При этом представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов.
Члены избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:04
В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины
"Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, мнение большинства жителей ЕС отличается от официальных позиций властей.
"Жители стран ЕС задаются вопросом, почему Европа должна страдать от того, что оказывается поддержка коррумпированной Украине, которая погрязла в коррупции и практически уничтожила свой собственный народ", - подчеркнул Стремоусов.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 23:16
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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