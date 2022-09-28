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В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины - РИА Новости, 28.09.2022
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В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины
В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины - РИА Новости, 28.09.2022
В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины
Херсонская область решением большинства жителей региона де-факто вышла из состава Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:04
2022-09-28T09:04
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
россия
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область решением большинства жителей региона де-факто вышла из состава Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Жители Херсонской области большинством голосов приняли решение о выходе из состава нынешней нацистской Украины. Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, теперь жители Херсонской области ждут решения России о включении региона в ее состав в качестве нового субъекта.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, россия, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
09:04 28.09.2022
 
В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область де-факто вышла из Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии
Члены избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область решением большинства жителей региона де-факто вышла из состава Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
"Жители Херсонской области большинством голосов приняли решение о выходе из состава нынешней нацистской Украины. Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, теперь жители Херсонской области ждут решения России о включении региона в ее состав в качестве нового субъекта.
Гражданку Латвии может ждать тюрьма за присутствие на референдуме в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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