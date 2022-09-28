https://ria.ru/20220928/kherson-1819974340.html

В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины

В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины - РИА Новости, 28.09.2022

В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины

Херсонская область решением большинства жителей региона де-факто вышла из состава Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:04

2022-09-28T09:04

2022-09-28T09:04

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Херсонская область решением большинства жителей региона де-факто вышла из состава Украины, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%."Жители Херсонской области большинством голосов приняли решение о выходе из состава нынешней нацистской Украины. Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, теперь жители Херсонской области ждут решения России о включении региона в ее состав в качестве нового субъекта.

https://ria.ru/20220928/nablyudatel-1819969997.html

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, россия, референдумы на освобожденных территориях