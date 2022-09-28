https://ria.ru/20220928/kaliningrad-1820113237.html
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком - РИА Новости, 28.09.2022
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком
Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:28
2022-09-28T16:28
2022-09-28T16:28
общество
калининградская область
калининград
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 сен – РИА Новости. Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей.Ранее в региональных СМИ появились публикации, что в учреждения региона якобы отправлены памятки на случай эвакуации населения в случае обострения ситуации, связанной со спецоперацией на Украине. Жителям Калининградской области, в частности, советовали собирать "тревожный чемоданчик", а также документы, деньги, банковские карты и продукты питания длительного хранения."Это фейк чистой воды. Бред несусветный. От начала и до конца этого материала", - заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
https://ria.ru/20220926/feyki-1819505774.html
калининградская область
калининград
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f9d3f290f01f9832a2fe58822586f9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининградская область, калининград, украина
Общество, Калининградская область, Калининград, Украина
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком
Калининградские власти назвали информацию о готовящейся эвакуации жителей фейком