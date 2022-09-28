https://ria.ru/20220928/kaliningrad-1820113237.html

В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком

В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком - РИА Новости, 28.09.2022

В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком

Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:28

2022-09-28T16:28

2022-09-28T16:28

общество

калининградская область

калининград

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 28 сен – РИА Новости. Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей.Ранее в региональных СМИ появились публикации, что в учреждения региона якобы отправлены памятки на случай эвакуации населения в случае обострения ситуации, связанной со спецоперацией на Украине. Жителям Калининградской области, в частности, советовали собирать "тревожный чемоданчик", а также документы, деньги, банковские карты и продукты питания длительного хранения."Это фейк чистой воды. Бред несусветный. От начала и до конца этого материала", - заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

https://ria.ru/20220926/feyki-1819505774.html

калининградская область

калининград

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, калининградская область, калининград, украина