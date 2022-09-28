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В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком - РИА Новости, 28.09.2022
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В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком - РИА Новости, 28.09.2022
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком
Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:28
2022-09-28T16:28
общество
калининградская область
калининград
украина
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КАЛИНИНГРАД, 28 сен – РИА Новости. Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей.Ранее в региональных СМИ появились публикации, что в учреждения региона якобы отправлены памятки на случай эвакуации населения в случае обострения ситуации, связанной со спецоперацией на Украине. Жителям Калининградской области, в частности, советовали собирать "тревожный чемоданчик", а также документы, деньги, банковские карты и продукты питания длительного хранения."Это фейк чистой воды. Бред несусветный. От начала и до конца этого материала", - заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
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общество, калининградская область, калининград, украина
Общество, Калининградская область, Калининград, Украина
16:28 28.09.2022
 
В Калининграде назвали информацию об эвакуации жителей фейком

Калининградские власти назвали информацию о готовящейся эвакуации жителей фейком

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Центр Калининграда. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 сен – РИА Новости. Власти Калининградской области опровергли информацию о готовящейся эвакуации жителей.
Ранее в региональных СМИ появились публикации, что в учреждения региона якобы отправлены памятки на случай эвакуации населения в случае обострения ситуации, связанной со спецоперацией на Украине. Жителям Калининградской области, в частности, советовали собирать "тревожный чемоданчик", а также документы, деньги, банковские карты и продукты питания длительного хранения.
"Это фейк чистой воды. Бред несусветный. От начала и до конца этого материала", - заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
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