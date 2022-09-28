https://ria.ru/20220928/kafedra-1820106491.html
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах - РИА Новости, 28.09.2022
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:13
2022-09-28T16:13
2022-09-28T16:20
специальная военная операция на украине
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сказал РИА Новости, что врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств."Предложение принципиально поддерживаем. Вопрос необходимо проработать", - отметил Кузнецов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), навигатор абитуриента
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Навигатор абитуриента
16:13 28.09.2022 (обновлено: 16:20 28.09.2022)
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
Минздрав принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах