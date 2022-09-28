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В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/kafedra-1820106491.html
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах - РИА Новости, 28.09.2022
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах
Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:13
2022-09-28T16:20
специальная военная операция на украине
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сказал РИА Новости, что врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств."Предложение принципиально поддерживаем. Вопрос необходимо проработать", - отметил Кузнецов.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), навигатор абитуриента
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Навигатор абитуриента
16:13 28.09.2022 (обновлено: 16:20 28.09.2022)
 
В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

Минздрав принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты медицинского университета
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты медицинского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сказал РИА Новости, что врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств.
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:28Специальная военная операция на Украине
В Совфеде заявили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
"Предложение принципиально поддерживаем. Вопрос необходимо проработать", - отметил Кузнецов.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Навигатор абитуриента
 
 
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