https://ria.ru/20220928/kafedra-1820106491.html

В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах - РИА Новости, 28.09.2022

В Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах

Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:13

2022-09-28T16:13

2022-09-28T16:20

специальная военная операция на украине

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минздрав России принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах, но вопрос необходимо проработать, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сказал РИА Новости, что врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств."Предложение принципиально поддерживаем. Вопрос необходимо проработать", - отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818466130.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), навигатор абитуриента