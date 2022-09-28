https://ria.ru/20220928/kadry-1820203637.html

Малков: Рязанской области нужны кадры в сфере цифровых технологий

Малков: Рязанской области нужны кадры в сфере цифровых технологий - РИА Новости, 28.09.2022

Малков: Рязанской области нужны кадры в сфере цифровых технологий

Рязанская область нуждается в высококвалифицированных кадрах в сфере цифровых технологий, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения Государственного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:06

2022-09-28T22:06

2022-09-28T22:09

рязанская область

общество

технологии

павел малков

рязанская область

грпз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Рязанская область нуждается в высококвалифицированных кадрах в сфере цифровых технологий, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ).Как сообщила пресс-служба правительства области, в среду глава региона принял участие в церемонии вручения свидетельств о получении профессии "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом" сотрудникам ГРПЗ и студентам-целевикам, которые принимают участие в конкурсе Минпромторга России "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердом".Рязанская команда вышла в финал конкурса. Его заключительный этап пройдет в октябре. В частности, состоится защита предпринимательского проекта рязанцев "Аниматор", который вошел в число 15 лучших инициатив, подчеркивается в сообщении."Теперь вы операторы наземных средств управления беспилотниками. Это очень востребованное направление в самых разных сферах и отраслях. Вы получили новый, интересный опыт, и теперь важно эти навыки развивать, применять, в том числе, на благо Рязанской области. Региону очень нужны высококвалифицированные кадры, особенно в сфере цифровых технологий. Приборный завод очень активно работает в этом направлении", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html

https://ria.ru/20220917/tsekh-1817525868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, павел малков, рязанская область, грпз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия