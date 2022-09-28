https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html

Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран

Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран - РИА Новости, 28.09.2022

Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран

Экономические изменения последних месяцев коснулись и книжной индустрии. О том, как в отрасли справляются с санкциями и востребована ли вообще литература в этом РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:13

культура

книги

московская книжная выставка-ярмарка

олег новиков

александр пелевин (писатель)

россия

иран

снг

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экономические изменения последних месяцев коснулись и книжной индустрии. О том, как в отрасли справляются с санкциями и востребована ли вообще литература в этом году, РИА Новости рассказали представители отечественных издательств.Дефицит материаловПервое, с чем столкнулись российские книгоделы на фоне введения санкций, — дефицит бумаги и расходников, повышение цен на типографские услуги и, как следствие, рост себестоимости продукта.Недостаток мелованной бумаги и типографских красок создает проблемы для издания детских и других иллюстрированных книг, добавляет выпускающий редактор серии "НордБук" Елена Дорофеева.Издатели тем не менее стараются сдерживать рост стоимости книг.Чтобы выйти из кризиса, представители отрасли экстренно переходят на отечественную полиграфическую базу.Стали ли меньше читать?Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, что интерес к культуре и литературе вообще снижается.Анастасия Смурова отмечает, что резкое падение спроса наблюдалось в феврале 2022 года, но уже в апреле показатели выровнялись. Некоторые издательства вообще не столкнулись с серьезным оттоком покупателей.По словам Олега Новикова, одна из самых активных читающих групп — молодежь до 26 лет.Тяга к историиСегодня в России в тренде все русское и аутентичное, в обществе растут патриотические настроения. Однако, по словам издателей, большого любопытства в отношении военно-исторической литературы не наблюдается.Но это не значит, что такие книги не востребованы.Также, добавляет Новиков, один из бестселлеров последних месяцев — трилогия "Империя" Константина Малофеева, представляющая авторский взгляд на мировую историю и факторы, легшие в основу формирования Российского государства.В целом растет спрос на произведения современных российских писателей.Уход иностранных авторовВедущие издательства России всегда тесно сотрудничали с зарубежными писателями и агентствами. Весной они столкнулись со сложностями при покупке прав на книги и при выплате денег иностранным партнерам из-за банковских санкций. Некоторые авторы разорвали или временно заморозили сотрудничество. Но далеко не все.Он добавляет, что если сотрудничество с западными правообладателями полностью прекратится, то, возможно, книгоиздание решит работать по принудительным лицензиям. Но это сложный процесс, требующий большой подготовки.В частности, с Россией временно перестали работать издательства Hachette, Ebury, Penguin Random House, Simon & Schuster, добавляет Алексей Ильин.По ее словам, многие зарубежные проекты поставлены на паузу из-за технической невозможности с российской стороны оплатить права на издание книги, а вовсе не из-за того, что с нами не хотят больше работать.В частичном уходе западных авторов есть и плюс — это заставляет издателей внимательнее присмотреться к новым именам в русской литературе.Поддержка государстваПредставители российских книжных домов постепенно адаптируются и не теряют оптимизма. Но они замечают, что им сейчас как никогда важна поддержка государства.Елена Дорофеева отмечает, что рынку могла бы помочь отмена НДС на книжную продукцию.Международные ярмаркиНесмотря на проблемы с визами и авиаперелетами, рассказывает Алексей Ильин, представители "Альпины" планируют попасть во Франкфурт, где в октябре проводится крупная книжная выставка. Глобально же европейские мероприятия сейчас закрыты для России.Кроме того, в этом году российские издательства открывают для себя новые площадки и профильные книжные форумы в Азии, странах Ближнего и Дальнего Востока.Анастасия Смурова поясняет, что российские издательства детских книг и раньше смотрели в сторону арабских стран и расценивали их как потенциальных партнеров.Более того, российские издательства активно участвуют в отечественных книжных ярмарках и даже сами организовывают их. Это дает уверенность, что книжная сфера в России будет развиваться.

https://ria.ru/20220923/fentezi-1817960174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

книги, московская книжная выставка-ярмарка, олег новиков, александр пелевин (писатель), россия, иран, снг, азия