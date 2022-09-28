https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html
Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран
Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран - РИА Новости, 28.09.2022
Будет ли читать Россия: ситуация на книжном рынке и ориентир на Иран
Экономические изменения последних месяцев коснулись и книжной индустрии. О том, как в отрасли справляются с санкциями и востребована ли вообще литература в этом РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:00
2022-09-28T08:00
2022-09-28T08:13
культура
книги
московская книжная выставка-ярмарка
олег новиков
александр пелевин (писатель)
россия
иран
снг
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экономические изменения последних месяцев коснулись и книжной индустрии. О том, как в отрасли справляются с санкциями и востребована ли вообще литература в этом году, РИА Новости рассказали представители отечественных издательств.Дефицит материаловПервое, с чем столкнулись российские книгоделы на фоне введения санкций, — дефицит бумаги и расходников, повышение цен на типографские услуги и, как следствие, рост себестоимости продукта.Недостаток мелованной бумаги и типографских красок создает проблемы для издания детских и других иллюстрированных книг, добавляет выпускающий редактор серии "НордБук" Елена Дорофеева.Издатели тем не менее стараются сдерживать рост стоимости книг.Чтобы выйти из кризиса, представители отрасли экстренно переходят на отечественную полиграфическую базу.Стали ли меньше читать?Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, что интерес к культуре и литературе вообще снижается.Анастасия Смурова отмечает, что резкое падение спроса наблюдалось в феврале 2022 года, но уже в апреле показатели выровнялись. Некоторые издательства вообще не столкнулись с серьезным оттоком покупателей.По словам Олега Новикова, одна из самых активных читающих групп — молодежь до 26 лет.Тяга к историиСегодня в России в тренде все русское и аутентичное, в обществе растут патриотические настроения. Однако, по словам издателей, большого любопытства в отношении военно-исторической литературы не наблюдается.Но это не значит, что такие книги не востребованы.Также, добавляет Новиков, один из бестселлеров последних месяцев — трилогия "Империя" Константина Малофеева, представляющая авторский взгляд на мировую историю и факторы, легшие в основу формирования Российского государства.В целом растет спрос на произведения современных российских писателей.Уход иностранных авторовВедущие издательства России всегда тесно сотрудничали с зарубежными писателями и агентствами. Весной они столкнулись со сложностями при покупке прав на книги и при выплате денег иностранным партнерам из-за банковских санкций. Некоторые авторы разорвали или временно заморозили сотрудничество. Но далеко не все.Он добавляет, что если сотрудничество с западными правообладателями полностью прекратится, то, возможно, книгоиздание решит работать по принудительным лицензиям. Но это сложный процесс, требующий большой подготовки.В частности, с Россией временно перестали работать издательства Hachette, Ebury, Penguin Random House, Simon & Schuster, добавляет Алексей Ильин.По ее словам, многие зарубежные проекты поставлены на паузу из-за технической невозможности с российской стороны оплатить права на издание книги, а вовсе не из-за того, что с нами не хотят больше работать.В частичном уходе западных авторов есть и плюс — это заставляет издателей внимательнее присмотреться к новым именам в русской литературе.Поддержка государстваПредставители российских книжных домов постепенно адаптируются и не теряют оптимизма. Но они замечают, что им сейчас как никогда важна поддержка государства.Елена Дорофеева отмечает, что рынку могла бы помочь отмена НДС на книжную продукцию.Международные ярмаркиНесмотря на проблемы с визами и авиаперелетами, рассказывает Алексей Ильин, представители "Альпины" планируют попасть во Франкфурт, где в октябре проводится крупная книжная выставка. Глобально же европейские мероприятия сейчас закрыты для России.Кроме того, в этом году российские издательства открывают для себя новые площадки и профильные книжные форумы в Азии, странах Ближнего и Дальнего Востока.Анастасия Смурова поясняет, что российские издательства детских книг и раньше смотрели в сторону арабских стран и расценивали их как потенциальных партнеров.Более того, российские издательства активно участвуют в отечественных книжных ярмарках и даже сами организовывают их. Это дает уверенность, что книжная сфера в России будет развиваться.
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РИА Новости
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книги, московская книжная выставка-ярмарка, олег новиков, александр пелевин (писатель), россия, иран, снг, азия
Культура, Книги, Московская книжная выставка-ярмарка, Олег Новиков, Александр Пелевин (писатель), Россия, Иран, СНГ, Азия
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экономические изменения последних месяцев коснулись и книжной индустрии. О том, как в отрасли справляются с санкциями и востребована ли вообще литература в этом году, РИА Новости рассказали представители отечественных издательств.
Первое, с чем столкнулись российские книгоделы на фоне введения санкций, — дефицит бумаги и расходников, повышение цен на типографские услуги и, как следствие, рост себестоимости продукта.
"Из типографий исчезает дизайнерская бумага, которую у нас не производят, — объясняет генеральный директор издательского дома "Городец" Анастасия Смурова. — В некоторых случаях мы уже были вынуждены заменить материалы — пока без потери качества".
Недостаток мелованной бумаги и типографских красок создает проблемы для издания детских и других иллюстрированных книг, добавляет выпускающий редактор серии "НордБук" Елена Дорофеева.
1 из 2
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
2 из 2
Посетительница на 33-й ММКЯ
1 из 2
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
2 из 2
Посетительница на 33-й ММКЯ
"Мы стараемся не снижать высокого качества наших изданий, к которому привыкли читатели, — говорит Дорофеева. — Но от каких-то красивых деталей приходится отказываться — от золотого напыления, например".
Издатели тем не менее стараются сдерживать рост стоимости книг.
"Но, несмотря на все усилия, книжная продукция подорожала на 20-25 процентов, — отмечает Олег Новиков, президент издательской группы "Эксмо-АСТ". — Это главная критическая точка — важно, чтобы книги оставались доступными для россиян".
Чтобы выйти из кризиса, представители отрасли экстренно переходят на отечественную полиграфическую базу.
"Среди решений, которые сегодня стоят перед книжной индустрией, — инвестиции в полиграфический сектор, — поясняет Новиков. — Это позволит частично решить вопрос дефицита полиграфических мощностей".
Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, что интерес к культуре и литературе вообще снижается.
"В 2020 году читали 66,6 процента россиян, в 2021-м количество снизилось до 58,6 процента, — рассказывает Новиков. — Итоги этого года, судя по всему, подтвердят тренд".
Анастасия Смурова отмечает, что резкое падение спроса наблюдалось в феврале 2022 года, но уже в апреле показатели выровнялись. Некоторые издательства вообще не столкнулись с серьезным оттоком покупателей.
"Мы специализируемся на детской и классической литературе, — говорит генеральный директор издательского дома "Нигма" Светлана Иванова. — По результатам продаж мы видим, что спрос не падает. Он такой же устойчивый, как и всегда, потому что детям всегда будут нужны хорошие книги — в первую очередь бумажные".
По словам Олега Новикова, одна из самых активных читающих групп — молодежь до 26 лет.
"Молодые люди предпочитают читать бумажные книги — в топе продаж манга, графические романы, young adult литература, — перечисляет эксперт. — Эта статистика внушает оптимизм — именно молодая аудитория определяет будущее книжного рынка, и привычка читать книги позволяет говорить о том, что оно будет светлым".
Сегодня в России в тренде все русское и аутентичное, в обществе растут патриотические настроения. Однако, по словам издателей, большого любопытства в отношении военно-исторической литературы не наблюдается.
"Нарочито патриотических по содержанию книг у нас нет, — поясняет Смурова. — Это не критерий отбора, главным критерием для нас было и остается высокое качество материала. В прозе в этом году так же, как и до февральских событий, в топе Александр Пелевин, Кирилл Рябов, Олег Стрижак".
Но это не значит, что такие книги не востребованы.
"Интерес к российской истории всегда стабилен, — отмечает Новиков. — Например, серия "Президентская историческая библиотека", в которой издаются работы ведущих историков, писателей и поэтов времен Великой Отечественной войны, направляется в библиотеки всех регионов и очень популярна у читателей".
Также, добавляет Новиков, один из бестселлеров последних месяцев — трилогия "Империя" Константина Малофеева, представляющая авторский взгляд на мировую историю и факторы, легшие в основу формирования Российского государства.
В целом растет спрос на произведения современных российских писателей.
"Наблюдается смещение спроса в сторону художественной литературы (в основном фэнтези и романтика), книг по истории и психологической самопомощи. Книги по бизнесу и инвестициям стали продаваться заметно хуже, — указывает Алексей Ильин, генеральный директор издательской группы "Альпина". — Сейчас появилось прекрасное поколение молодых писателей".
Ведущие издательства России всегда тесно сотрудничали с зарубежными писателями и агентствами. Весной они столкнулись со сложностями при покупке прав на книги и при выплате денег иностранным партнерам из-за банковских санкций. Некоторые авторы разорвали или временно заморозили сотрудничество. Но далеко не все.
"Большинство иностранных авторов продолжают сотрудничать с российскими издателями, — говорит Новиков. — Есть писатели, которые ушли. Например, Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг. Мы надеемся, что в ходе переговоров удастся возобновить работу".
Он добавляет, что если сотрудничество с западными правообладателями полностью прекратится, то, возможно, книгоиздание решит работать по принудительным лицензиям. Но это сложный процесс, требующий большой подготовки.
В частности, с Россией временно перестали работать издательства Hachette, Ebury, Penguin Random House, Simon & Schuster, добавляет Алексей Ильин.
"Случаев отказа продавать права в Россию не так много, — подтверждает Дорофеева. — В основном это очень популярные англоязычные авторы. Что касается скандинавских, итальянских, французских издательств — никто не говорил нам о разрыве отношений".
По ее словам, многие зарубежные проекты поставлены на паузу из-за технической невозможности с российской стороны оплатить права на издание книги, а вовсе не из-за того, что с нами не хотят больше работать.
В частичном уходе западных авторов есть и плюс — это заставляет издателей внимательнее присмотреться к новым именам в русской литературе.
"В топ-5 всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2022-го вошли русскоязычные авторы, — рассказывает Новиков. — Среди них отмечу работу журналистки, психолога Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" и комиксы Федора Нечитайло серии "Земля Королей".
Представители российских книжных домов постепенно адаптируются и не теряют оптимизма. Но они замечают, что им сейчас как никогда важна поддержка государства.
"Много лет в России действует федеральная программа поддержки книгоиздания, — говорит Светлана Иванова. — И этот год не стал исключением. На конкурсной основе издательства подают заявки на возмещение затрат на полиграфические услуги для издания книг общекультурного значения".
Елена Дорофеева отмечает, что рынку могла бы помочь отмена НДС на книжную продукцию.
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Продажа книг на одном из стендов на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
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Стенд на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
1 из 3
Продажа книг на одном из стендов на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
3 из 3
Стенд на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
"Такая мера помогла бы стабилизировать цены, — обращает внимание Дорофеева. — Кроме того, участие в больших книжных ярмарках очень дорого обходится сегодня издательствам, и здесь тоже могли бы быть задействованы механизмы поддержки".
Несмотря на проблемы с визами и авиаперелетами, рассказывает Алексей Ильин, представители "Альпины" планируют попасть во Франкфурт, где в октябре проводится крупная книжная выставка. Глобально же европейские мероприятия сейчас закрыты для России.
"Поэтому мы берем курс на арабские страны и страны СНГ", — уточняет Смурова.
Кроме того, в этом году российские издательства открывают для себя новые площадки и профильные книжные форумы в Азии, странах Ближнего и Дальнего Востока.
"В мае состоялся Азиатский научно-культурный форум "Диалог с книгой", на котором издатели из России, Ирана, Индии и других стран обсудили перспективы сотрудничества, — рассказывает Новиков. — На Московской международной книжной ярмарке Иран стал почетным гостем. У наших стран обширные рынки и большие перспективы взаимного сотрудничества".
Анастасия Смурова поясняет, что российские издательства детских книг и раньше смотрели в сторону арабских стран и расценивали их как потенциальных партнеров.
"Сейчас самое время быть внимательнее к тем же иранцам, — добавляет Смурова. — У них, например, детское книгоиздание на высочайшем уровне".
Более того, российские издательства активно участвуют в отечественных книжных ярмарках и даже сами организовывают их. Это дает уверенность, что книжная сфера в России будет развиваться.