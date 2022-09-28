https://ria.ru/20220928/ispytanie-1819960014.html

Европу предупредили о неизбежном испытании

Европу предупредили о неизбежном испытании - РИА Новости, 28.09.2022

Европу предупредили о неизбежном испытании

Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T04:40

2022-09-28T04:40

2022-09-28T09:54

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао" за авторством Чжао Цзяньдуна."Сапог, о котором давно беспокоились европейцы, наконец приземлился на Италию, и настоящие проблемы, кажется, только начинаются", - пишет автор. По его словам, многие сравнивают эти выборы с голосованием по Brexit, так как они оказали огромное влияние на интеграцию на континенте."Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра", - указывает он.Речь лидера победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, по словам Чжао, звучала достаточно компромиссно: она намеренно сгладила "ультраправость" своих взглядов. Вместе с тем такие слова — норма для победителей западных политических кампаний, ведь именно радикальные позиции Мелони, такие как "евроскептицизм" и "антииммиграция", стали политическим фоном ее кампании и одной из ключевых причин ее победы, и их будет трудно "приглушить"."Когда такой политик, как Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс "притирки" новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики", - пишет он.Как отмечает Чжао, весь западный мир сейчас фактически столкнулся с проблемой "поворота направо": перед выборами в Италии правая фракция в Швеции получила большинство голосов на всеобщих выборах, также растет уровень поддержки правых партий во Франции, Германии, Финляндии, Дании, Австрии и других странах.При этом у Европы, "приближающейся к распутью", много трудностей: беженцы, энергетический кризис, экономический спад, и за политическим "поворотом направо" стоит необходимость срочно найти ответы на ряд вопросов развития и безопасности, рассуждает он. "Урегулирование этих проблем требует автономии на стратегическом уровне, а также реального мужества, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий исторической тенденции. И в этом Италия не исключение", - резюмирует автор.На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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