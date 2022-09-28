Рейтинг@Mail.ru
Европу предупредили о неизбежном испытании - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/ispytanie-1819960014.html
Европу предупредили о неизбежном испытании
Европу предупредили о неизбежном испытании - РИА Новости, 28.09.2022
Европу предупредили о неизбежном испытании
Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:40
2022-09-28T09:54
в мире
италия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819982741_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_84e2f62ed099ec09d76fee3390fed885.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао" за авторством Чжао Цзяньдуна."Сапог, о котором давно беспокоились европейцы, наконец приземлился на Италию, и настоящие проблемы, кажется, только начинаются", - пишет автор. По его словам, многие сравнивают эти выборы с голосованием по Brexit, так как они оказали огромное влияние на интеграцию на континенте."Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра", - указывает он.Речь лидера победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, по словам Чжао, звучала достаточно компромиссно: она намеренно сгладила "ультраправость" своих взглядов. Вместе с тем такие слова — норма для победителей западных политических кампаний, ведь именно радикальные позиции Мелони, такие как "евроскептицизм" и "антииммиграция", стали политическим фоном ее кампании и одной из ключевых причин ее победы, и их будет трудно "приглушить"."Когда такой политик, как Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс "притирки" новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики", - пишет он.Как отмечает Чжао, весь западный мир сейчас фактически столкнулся с проблемой "поворота направо": перед выборами в Италии правая фракция в Швеции получила большинство голосов на всеобщих выборах, также растет уровень поддержки правых партий во Франции, Германии, Финляндии, Дании, Австрии и других странах.При этом у Европы, "приближающейся к распутью", много трудностей: беженцы, энергетический кризис, экономический спад, и за политическим "поворотом направо" стоит необходимость срочно найти ответы на ряд вопросов развития и безопасности, рассуждает он. "Урегулирование этих проблем требует автономии на стратегическом уровне, а также реального мужества, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий исторической тенденции. И в этом Италия не исключение", - резюмирует автор.На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html
https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819982741_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f01dd277ab02475518494576ecbe3586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, европа
В мире, Италия, Европа
04:40 28.09.2022 (обновлено: 09:54 28.09.2022)
 
Европу предупредили о неизбежном испытании

"Хуаньцю шибао": победа правоцентристов в Италии станет неизбежным испытанием для Европы

© AP Photo / Alessandra TarantinoЛидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции
Лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер партии Братья италии Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии "Вперед, Италия" и лидер партии "Братья италии" Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет "неизбежным испытанием" для европейской политики, говорится в статье китайского издания "Хуаньцю шибао" за авторством Чжао Цзяньдуна.
"Сапог, о котором давно беспокоились европейцы, наконец приземлился на Италию, и настоящие проблемы, кажется, только начинаются", - пишет автор. По его словам, многие сравнивают эти выборы с голосованием по Brexit, так как они оказали огромное влияние на интеграцию на континенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:22
Орбан поздравил Мелони с победой на парламентских выборах в Италии
"Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра", - указывает он.
Речь лидера победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, по словам Чжао, звучала достаточно компромиссно: она намеренно сгладила "ультраправость" своих взглядов. Вместе с тем такие слова — норма для победителей западных политических кампаний, ведь именно радикальные позиции Мелони, такие как "евроскептицизм" и "антииммиграция", стали политическим фоном ее кампании и одной из ключевых причин ее победы, и их будет трудно "приглушить".
"Когда такой политик, как Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс "притирки" новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики", - пишет он.
Как отмечает Чжао, весь западный мир сейчас фактически столкнулся с проблемой "поворота направо": перед выборами в Италии правая фракция в Швеции получила большинство голосов на всеобщих выборах, также растет уровень поддержки правых партий во Франции, Германии, Финляндии, Дании, Австрии и других странах.
При этом у Европы, "приближающейся к распутью", много трудностей: беженцы, энергетический кризис, экономический спад, и за политическим "поворотом направо" стоит необходимость срочно найти ответы на ряд вопросов развития и безопасности, рассуждает он. "Урегулирование этих проблем требует автономии на стратегическом уровне, а также реального мужества, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий исторической тенденции. И в этом Италия не исключение", - резюмирует автор.
На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:31
Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии
 
В миреИталияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала