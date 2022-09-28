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ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России - РИА Новости, 28.09.2022
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ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России
ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России - РИА Новости, 28.09.2022
ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России
ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:21
2022-09-28T23:47
экономика
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
в мире
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций.По данным СМИ, в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне. После этого санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.Введение ограничительных мер возможно только единогласным решением, любая из 27 стран союза может его заблокировать на этапе согласования.Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.
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экономика, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, в мире
Экономика, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Россия, В мире
22:21 28.09.2022 (обновлено: 23:47 28.09.2022)
 
ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России

Politico: Евросоюз хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России

© РИА Новости / Максим БогодвидКонвейер с туалетной бумагой
Конвейер с туалетной бумагой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Конвейер с туалетной бумагой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций.
По данным СМИ, в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.
Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне. После этого санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.
Введение ограничительных мер возможно только единогласным решением, любая из 27 стран союза может его заблокировать на этапе согласования.
Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
18:41
Глава ЕК назвала одну из целей новых санкций Евросоюза против России
 
ЭкономикаЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРоссияВ мире
 
 
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