https://ria.ru/20220928/import-1820205189.html

ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России

ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России - РИА Новости, 28.09.2022

ЕС хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России

ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:21

2022-09-28T22:21

2022-09-28T23:47

экономика

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812392628_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_a4eed4cc9e528836013bfb7c84b682ed.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций.По данным СМИ, в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.Предложения Еврокомиссии по новым санкциям теперь поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне. После этого санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.Введение ограничительных мер возможно только единогласным решением, любая из 27 стран союза может его заблокировать на этапе согласования.Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820165616.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, в мире