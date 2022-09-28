https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию - РИА Новости, 28.09.2022
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Грузинская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, в МИД Грузии вызван белорусский... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:17
2022-09-28T17:17
2022-09-28T17:17
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ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Грузинская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, в МИД Грузии вызван белорусский посол для разъяснений, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран."В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис. Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима",- сказано в заявлении ведомства.По данным министерства, "грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность указанным и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений".
https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819986047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, аслан бжания, белоруссия, абхазия, грузия, мид грузии
В мире, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, Белоруссия, Абхазия, Грузия, МИД Грузии
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Лиса для разъяснений из-за визита Лукашенко в Абхазию