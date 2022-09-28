Рейтинг@Mail.ru
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/gruziya-1820138554.html
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию - РИА Новости, 28.09.2022
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Грузинская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, в МИД Грузии вызван белорусский... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:17
2022-09-28T17:17
в мире
александр лукашенко
аслан бжания
белоруссия
абхазия
грузия
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66736/83/667368317_0:11:400:236_1920x0_80_0_0_08b829c9f1fce8f9f1d75b86f9154946.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Грузинская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, в МИД Грузии вызван белорусский посол для разъяснений, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран."В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис. Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима",- сказано в заявлении ведомства.По данным министерства, "грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность указанным и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений".
https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819986047.html
https://ria.ru/20220928/gruziya-1820060778.html
белоруссия
абхазия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66736/83/667368317_36:0:364:246_1920x0_80_0_0_d3db0aaee7ac0ed3cedf78fae0fbbaae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, аслан бжания, белоруссия, абхазия, грузия, мид грузии
В мире, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, Белоруссия, Абхазия, Грузия, МИД Грузии
17:17 28.09.2022
 
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии из-за визита Лукашенко в Абхазию

МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Лиса для разъяснений из-за визита Лукашенко в Абхазию

© Иллюстрация РИА НовостиМИД Грузии
МИД Грузии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Иллюстрация РИА Новости
МИД Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Грузинская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, в МИД Грузии вызван белорусский посол для разъяснений, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран.
Сухум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
10:04
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии
"В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис. Встреча с послом была связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима",- сказано в заявлении ведомства.
По данным министерства, "грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность указанным и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений".
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:16
Володин поручил разобраться в ситуации на границе с Грузией
 
В миреАлександр ЛукашенкоАслан БжанияБелоруссияАбхазияГрузияМИД Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала