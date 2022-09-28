https://ria.ru/20220928/gruziya-1820060778.html

Володин поручил разобраться в ситуации на границе с Грузией

Володин поручил разобраться в ситуации на границе с Грузией - РИА Новости, 28.09.2022

Володин поручил разобраться в ситуации на границе с Грузией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентарием разобраться с ситуацией, когда российским гражданам на границе с Грузией якобы предлагается подписать... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:16

2022-09-28T14:16

2022-09-28T14:16

вячеслав володин

грузия

россия

абхазия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819878890_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_2a159ce621afef11e4fb45707f30b9e1.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентарием разобраться с ситуацией, когда российским гражданам на границе с Грузией якобы предлагается подписать антироссийские "документы"."Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим", - подчеркнул политик в ходе заседания в среду.Володин процитировал пункты "документа", которые якобы предлагается подписывать россиянам при выезде в Грузию. Согласно им, выезжающий должен согласиться, что РФ - "страна-агрессор" и нарушила территориальную целостность Грузии, а также документально признать, что он осуждает действия России "против независимых государств".Спикер ГД поручил главам комитетов палаты по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации. Если информация подтвердится, необходимо будет обратиться в правоохранительные органы, резюмировал Володин.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, установив с ними дипломатические отношения. В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство России.

https://ria.ru/20220927/vezd-1819913433.html

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html

грузия

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, грузия, россия, абхазия, госдума рф, общество