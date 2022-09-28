Володин поручил разобраться в ситуации на границе с Грузией
Володин поручил разобраться в ситуации с антироссийскими бумагами на границе с Грузией
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Люди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентарием разобраться с ситуацией, когда российским гражданам на границе с Грузией якобы предлагается подписать антироссийские "документы".
"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим", - подчеркнул политик в ходе заседания в среду.
Володин процитировал пункты "документа", которые якобы предлагается подписывать россиянам при выезде в Грузию. Согласно им, выезжающий должен согласиться, что РФ - "страна-агрессор" и нарушила территориальную целостность Грузии, а также документально признать, что он осуждает действия России "против независимых государств".
"Это что такое? Может быть тем, кто подписал этот документ, хорошо, что уехал. За них держаться не надо. Они уже предали! Но им мы должны сказать: они совершили многократные преступления перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны", - заявил он.
Спикер ГД поручил главам комитетов палаты по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации. Если информация подтвердится, необходимо будет обратиться в правоохранительные органы, резюмировал Володин.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, установив с ними дипломатические отношения. В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство России.
Вчера, 13:09ТуризмГрузия ужесточила контроль на границах