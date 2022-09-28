https://ria.ru/20220928/grossi-1820032770.html

Путин не планирует проводить встречу с Гросси

Путин не планирует проводить встречу с Гросси - РИА Новости, 28.09.2022

Путин не планирует проводить встречу с Гросси

Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу переговоров по Запорожской АЭС пока не... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:43

2022-09-28T12:43

2022-09-28T12:43

в мире

владимир путин

россия

энергодар

днепр (город)

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу переговоров по Запорожской АЭС пока не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, встречи с Путиным никакой не запланировано", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220928/zaes-1819967967.html

россия

энергодар

днепр (город)

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в мире, владимир путин, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"