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Путин не планирует проводить встречу с Гросси - РИА Новости, 28.09.2022
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Путин не планирует проводить встречу с Гросси
Путин не планирует проводить встречу с Гросси - РИА Новости, 28.09.2022
Путин не планирует проводить встречу с Гросси
Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу переговоров по Запорожской АЭС пока не... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:43
2022-09-28T12:43
в мире
владимир путин
россия
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу переговоров по Запорожской АЭС пока не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, встречи с Путиным никакой не запланировано", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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россия
энергодар
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в мире, владимир путин, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Владимир Путин, Россия, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:43 28.09.2022
 
Путин не планирует проводить встречу с Гросси

Песков заявил, что Путин не планирует проводить встречу с главой МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу переговоров по Запорожской АЭС пока не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, встречи с Путиным никакой не запланировано", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:58
Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в собственность России
 
В миреВладимир ПутинРоссияЭнергодарДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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