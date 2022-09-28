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В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны
Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:28
2022-09-28T20:28
2022-09-28T20:28
в мире
сергей елисеев
херсонская область
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока не определены, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев."Я противник карательных мер по отношению к гривне и жестких мер по ее запрещению хождения в Херсонской области. Мы понимаем, что у многих жителей Херсонской области пожилого возраста есть накопления в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Поэтому будем плавно замещать гривну рублем на рынке, чтобы это не было болезненно, прежде всего, для бюджетов населения", - сказал Елисеев журналистам.По его словам, сроки завершения хождения гривны на территории Херсонской области "пока не определены"
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в мире, сергей елисеев, херсонская область
В мире, Сергей Елисеев, Херсонская область
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны
Елисеев: в Херсонской области не будет немедленной отмены хождения украинской гривны
ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока не определены, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
"Я противник карательных мер по отношению к гривне и жестких мер по ее запрещению хождения в Херсонской области. Мы понимаем, что у многих жителей Херсонской области пожилого возраста есть накопления в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Поэтому будем плавно замещать гривну рублем на рынке, чтобы это не было болезненно, прежде всего, для бюджетов населения", - сказал Елисеев журналистам.
По его словам, сроки завершения хождения гривны на территории Херсонской области "пока не определены"