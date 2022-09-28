https://ria.ru/20220928/grivna-1820190751.html

В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны

В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны - РИА Новости, 28.09.2022

В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны

Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:28

2022-09-28T20:28

2022-09-28T20:28

в мире

сергей елисеев

херсонская область

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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока не определены, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев."Я противник карательных мер по отношению к гривне и жестких мер по ее запрещению хождения в Херсонской области. Мы понимаем, что у многих жителей Херсонской области пожилого возраста есть накопления в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Поэтому будем плавно замещать гривну рублем на рынке, чтобы это не было болезненно, прежде всего, для бюджетов населения", - сказал Елисеев журналистам.По его словам, сроки завершения хождения гривны на территории Херсонской области "пока не определены"

https://ria.ru/20220928/valyuta-1820053985.html

херсонская область

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в мире, сергей елисеев, херсонская область