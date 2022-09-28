Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/grivna-1820190751.html
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны
Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:28
2022-09-28T20:28
в мире
сергей елисеев
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/20/1500762012_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_4ef76050c045b84005a3196636d23a86.jpg
ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока не определены, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев."Я противник карательных мер по отношению к гривне и жестких мер по ее запрещению хождения в Херсонской области. Мы понимаем, что у многих жителей Херсонской области пожилого возраста есть накопления в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Поэтому будем плавно замещать гривну рублем на рынке, чтобы это не было болезненно, прежде всего, для бюджетов населения", - сказал Елисеев журналистам.По его словам, сроки завершения хождения гривны на территории Херсонской области "пока не определены"
https://ria.ru/20220928/valyuta-1820053985.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/20/1500762012_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_fe14387646e174e870f3681b3e341053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей елисеев, херсонская область
В мире, Сергей Елисеев, Херсонская область
20:28 28.09.2022
 
В Херсонской области не будет немедленной отмены украинской гривны

Елисеев: в Херсонской области не будет немедленной отмены хождения украинской гривны

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Немедленной отмены хождения украинской гривны в Херсонской области не будет, переход на расчеты в рублях будет постепенным, сроки окончательного перехода пока не определены, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
"Я противник карательных мер по отношению к гривне и жестких мер по ее запрещению хождения в Херсонской области. Мы понимаем, что у многих жителей Херсонской области пожилого возраста есть накопления в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Поэтому будем плавно замещать гривну рублем на рынке, чтобы это не было болезненно, прежде всего, для бюджетов населения", - сказал Елисеев журналистам.
По его словам, сроки завершения хождения гривны на территории Херсонской области "пока не определены"
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:54
Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны
 
В миреСергей ЕлисеевХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала