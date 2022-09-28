https://ria.ru/20220928/gosduma-1820024043.html
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:16
2022-09-28T12:16
2022-09-28T12:40
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.Ранее в среду Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе."Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета (Госдумы – ред.)", - отметил политик.Пленарное заседание ГД также запланировано на вторник.Говоря о причине корректировки графика работы палаты, Володин заявил: "Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/gosduma-1820021268.html
https://ria.ru/20220927/resheniya-1819918194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:16 28.09.2022 (обновлено: 12:40 28.09.2022)
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
Володин заявил, что пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября