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Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
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Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября - РИА Новости, 28.09.2022
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября
Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:16
2022-09-28T12:40
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.Ранее в среду Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе."Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета (Госдумы – ред.)", - отметил политик.Пленарное заседание ГД также запланировано на вторник.Говоря о причине корректировки графика работы палаты, Володин заявил: "Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:16 28.09.2022 (обновлено: 12:40 28.09.2022)
 
Пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября

Володин заявил, что пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пленарные заседания Госдумы РФ пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.
Ранее в среду Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:09
Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок
"Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета (Госдумы – ред.)", - отметил политик.
Пленарное заседание ГД также запланировано на вторник.
Говоря о причине корректировки графика работы палаты, Володин заявил: "Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:28
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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