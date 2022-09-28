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Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок - РИА Новости, 28.09.2022
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Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок
Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок - РИА Новости, 28.09.2022
Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок для того, чтобы у депутатов было время принять... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:09
2022-09-28T17:10
госдума рф
политика
вячеслав володин
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок для того, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе."До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения", - сообщил Володин, отметив, что вчерашние волеизъявления жителей Донбасса подтвердило выбор людей быть с Россией."Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно", - добавил он.
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госдума рф, политика, вячеслав володин, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:09 28.09.2022 (обновлено: 17:10 28.09.2022)
 
Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок

Володин объявил о переносе региональной недели Госдумы для принятия "необходимых решений"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок для того, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе.
"До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения", - сообщил Володин, отметив, что вчерашние волеизъявления жителей Донбасса подтвердило выбор людей быть с Россией.
"Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно", - добавил он.
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Госдума РФПолитикаВячеслав ВолодинРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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