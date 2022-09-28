https://ria.ru/20220928/gosduma-1820021268.html

Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок

Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок - РИА Новости, 28.09.2022

Володин перенес региональную неделю в Госдуме на более поздний срок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок для того, чтобы у депутатов было время принять... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:09

2022-09-28T12:09

2022-09-28T17:10

госдума рф

политика

вячеслав володин

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума перенесет региональную неделю на более поздний срок для того, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов в Донбассе."До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения", - сообщил Володин, отметив, что вчерашние волеизъявления жителей Донбасса подтвердило выбор людей быть с Россией."Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, вячеслав володин, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях