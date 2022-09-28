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Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море - РИА Новости, 28.09.2022
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Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море - РИА Новости, 28.09.2022
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море
Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:57
2022-09-28T18:57
авария на "северных потоках"
в мире
швеция
дания
северный поток
северный поток — 2
балтийское море
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции Копенгагена."Датская полиция инициировала расследование по утечкам газа в Балтийском море", - говорится в сообщении агентства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее расследование инцидента началось в Швеции. Сейчас им занимается шведская служба безопасности.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
швеция
дания
балтийское море
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авария на "северных потоках", в мире, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2, балтийское море, россия, природный газ
Авария на "Северных потоках", В мире, Швеция, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Балтийское море, Россия, Природный газ
18:57 28.09.2022
 
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море

Полиция Дании начала расследование по утечкам газа с "Северных потоков" в Балтийском море

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции Копенгагена.
"Датская полиция инициировала расследование по утечкам газа в Балтийском море", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Ранее расследование инцидента началось в Швеции. Сейчас им занимается шведская служба безопасности.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
Авария на "Северных потоках"В миреШвецияДанияСеверный потокСеверный поток — 2Балтийское мореРоссияПриродный газ
 
 
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