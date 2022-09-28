https://ria.ru/20220928/gaz-1820170655.html

Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море

Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море - РИА Новости, 28.09.2022

Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море

Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:57

2022-09-28T18:57

2022-09-28T18:57

авария на "северных потоках"

в мире

швеция

дания

северный поток

северный поток — 2

балтийское море

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции Копенгагена."Датская полиция инициировала расследование по утечкам газа в Балтийском море", - говорится в сообщении агентства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее расследование инцидента началось в Швеции. Сейчас им занимается шведская служба безопасности.

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

швеция

дания

балтийское море

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авария на "северных потоках", в мире, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2, балтийское море, россия, природный газ