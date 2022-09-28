https://ria.ru/20220928/gaz-1820170655.html
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море - РИА Новости, 28.09.2022
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море
Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:57
2022-09-28T18:57
2022-09-28T18:57
авария на "северных потоках"
в мире
швеция
дания
северный поток
северный поток — 2
балтийское море
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции Копенгагена."Датская полиция инициировала расследование по утечкам газа в Балтийском море", - говорится в сообщении агентства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее расследование инцидента началось в Швеции. Сейчас им занимается шведская служба безопасности.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авария на "северных потоках", в мире, швеция, дания, северный поток, северный поток — 2, балтийское море, россия, природный газ
Авария на "Северных потоках", В мире, Швеция, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Балтийское море, Россия, Природный газ
Датская полиция начала расследование из-за утечек газа в Балтийском море
Полиция Дании начала расследование по утечкам газа с "Северных потоков" в Балтийском море