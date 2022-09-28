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В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия" - РИА Новости, 28.09.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20220928/forum-1820167895.html
В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия"
В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия" - РИА Новости, 28.09.2022
В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия"
Международный форум "Степная Евразия – устойчивое развитие" открылся в Ростовской области в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:48
2022-09-28T18:48
ростовская область
василий голубев
дон
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Международный форум "Степная Евразия – устойчивое развитие" открылся в Ростовской области в среду, передает корреспондент РИА Новости.По данным организаторов мероприятия, его целью является объединение усилий органов власти, научного сообщества, бизнеса и общественности в вопросах сохранения степей России и Евразии. В форуме принимают участие представители федеральных органов власти и научных кругов целого ряда регионов России, организован обмен опытом с ДНР, ЛНР, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Китаем, Венгрией и Францией.В рамках форума эксперты, в частности, планируют обсудить современное состояние земельных ресурсов степной зоны и тенденции изменения климата в ней, рациональное использование водных ресурсов. Также состоятся обсуждения развития экологического туризма, методов предупреждения и прогнозирования опасных и экстремальных явлений природного и техногенного характера степных территорий.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, степи являются наиболее пострадавшим от деятельности человека типом зональных ландшафтов. В России они продолжают нести земледельческую нагрузку, но в то же время являются житницей России. "Регион остается одним из ведущих сельскохозяйственных регионов, и это налагает ответственность за сохранение этих ландшафтов", - отметил губернатор.Он добавил, что одна из проблем, с которой столкнулась область, - это опустынивание. "Основные причины, помимо изменения климата, высокая доля распаханных земель (около 80%), чрезмерный выпас животных", - сказал он, напомнив, что в прошлом году была принята концепция сохранения и воспроизведения плодородия почв. В ее рамках уже проводятся исследования, внедряются научно-обоснованные способы земледелия.Еще одна актуальная для региона проблема – дефицит водных ресурсов. Так, в бассейне реки Дон более 10 лет годовой сток был ниже нормы, с 2015 по 2021 годы он снизился до минимальных значений за весь период наблюдений. В результате Цимлянское водохранилище сегодня не наполняется до необходимых отметок. Это, в частности, затрудняет работу водохозяйственных организаций, приводит к ухудшению экологического состояния бассейна реки Дон."Благодаря поддержке нашей инициативы на федеральном уровне был разработан и реализуется с 2021 года план мероприятий по оздоровлению реки Дон. Он рассчитан до 2030 года. Это более двух десятков крупных мероприятий с объемом финансирования порядка 105,5 миллиарда рублей", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20220913/nagrazhdenie-1816516858.html
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василий голубев, дон, россия
Ростовская область , Василий Голубев, Дон, Россия
18:48 28.09.2022
 
В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия"

В Ростовской области открылся международный форум "Степная Евразия – устойчивое развитие"

© Фото : пресс-служба Государственного исторического музеяСальские степи в Ростовской области
Сальские степи в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба Государственного исторического музея
Сальские степи в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Международный форум "Степная Евразия – устойчивое развитие" открылся в Ростовской области в среду, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов мероприятия, его целью является объединение усилий органов власти, научного сообщества, бизнеса и общественности в вопросах сохранения степей России и Евразии. В форуме принимают участие представители федеральных органов власти и научных кругов целого ряда регионов России, организован обмен опытом с ДНР, ЛНР, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Китаем, Венгрией и Францией.
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В рамках форума эксперты, в частности, планируют обсудить современное состояние земельных ресурсов степной зоны и тенденции изменения климата в ней, рациональное использование водных ресурсов. Также состоятся обсуждения развития экологического туризма, методов предупреждения и прогнозирования опасных и экстремальных явлений природного и техногенного характера степных территорий.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, степи являются наиболее пострадавшим от деятельности человека типом зональных ландшафтов. В России они продолжают нести земледельческую нагрузку, но в то же время являются житницей России. "Регион остается одним из ведущих сельскохозяйственных регионов, и это налагает ответственность за сохранение этих ландшафтов", - отметил губернатор.
Он добавил, что одна из проблем, с которой столкнулась область, - это опустынивание. "Основные причины, помимо изменения климата, высокая доля распаханных земель (около 80%), чрезмерный выпас животных", - сказал он, напомнив, что в прошлом году была принята концепция сохранения и воспроизведения плодородия почв. В ее рамках уже проводятся исследования, внедряются научно-обоснованные способы земледелия.
Еще одна актуальная для региона проблема – дефицит водных ресурсов. Так, в бассейне реки Дон более 10 лет годовой сток был ниже нормы, с 2015 по 2021 годы он снизился до минимальных значений за весь период наблюдений. В результате Цимлянское водохранилище сегодня не наполняется до необходимых отметок. Это, в частности, затрудняет работу водохозяйственных организаций, приводит к ухудшению экологического состояния бассейна реки Дон.
"Благодаря поддержке нашей инициативы на федеральном уровне был разработан и реализуется с 2021 года план мероприятий по оздоровлению реки Дон. Он рассчитан до 2030 года. Это более двух десятков крупных мероприятий с объемом финансирования порядка 105,5 миллиарда рублей", - сказал губернатор.
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