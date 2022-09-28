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Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября - РИА Новости, 28.09.2022
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил РИА Новости заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:55
2022-09-28T09:55
2022-09-28T09:55
общество
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил РИА Новости заместитель мэра Петр Бирюков."В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - сказал Бирюков.Он пояснил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями."На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html
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РИА Новости
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября
Заммэра Бирюков: сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил РИА Новости заместитель мэра Петр Бирюков.
"В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - сказал Бирюков.
Он пояснил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.
"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.