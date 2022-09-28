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В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары - РИА Новости, 28.09.2022
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В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары
В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары - РИА Новости, 28.09.2022
В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:37
2022-09-28T15:37
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
единая россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщает ведомство."В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.Ведомство также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары."При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавляется в сообщении.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), единая россия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Единая Россия
15:37 28.09.2022
 
В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары

В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщает ведомство.
"В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.
Ведомство также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.
"При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавляется в сообщении.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Единая Россия
 
 
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