В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары
В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщает ведомство.
"В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.
Ведомство также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.
"При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавляется в сообщении.
17 сентября, 21:54"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства