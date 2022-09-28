https://ria.ru/20220928/fas-1820093254.html

В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары

В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары - РИА Новости, 28.09.2022

В ФАС предупредили о недопустимости завышения цен на медицинские товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:37

2022-09-28T15:37

2022-09-28T15:37

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

единая россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры, сообщает ведомство."В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.Ведомство также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары."При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), единая россия