https://ria.ru/20220928/evrosoyuz-1820138725.html

В Китае объяснили, как Евросоюз уничтожает сам себя

В Китае объяснили, как Евросоюз уничтожает сам себя - РИА Новости, 28.09.2022

В Китае объяснили, как Евросоюз уничтожает сам себя

Саморазрушительная внешняя политика Европейского союза, осуществляемая под диктовку Соединенных Штатов, лишь вредит самим странам-участникам, пишет China Daily. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:19

2022-09-28T17:19

2022-09-28T22:37

китай

сша

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Саморазрушительная внешняя политика Европейского союза, осуществляемая под диктовку Соединенных Штатов, лишь вредит самим странам-участникам, пишет China Daily.Авторы статьи призывают ЕС действовать более независимо, ссылаясь на надвигающуюся рецессию, замедление деловой активности, снижение экономического роста и дальнейшие энергетические проблемы.Отмечается, что в 2021 году торговля между Китаем и Европейским союзом продемонстрировала уверенный рост на 27,5 процента в годовом исчислении, что свидетельствует об энергичности и устойчивости их экономического сотрудничества, несмотря на слабое восстановление мировой экономики из-за негативных последствий пандемии COVID-19. Китай остался крупнейшим торговым партнером ЕС, а объединение — вторым по величине торговым партнером Пекина.По мнению авторов, ЕС в последний год занял гораздо более жесткую позицию в отношении Китая под давлением США, введя новые правила, предусматривающие более тщательный контроль за китайскими инвестициями в Европе. Он также ввел санкции против Китая, ссылаясь на нарушения прав человека, и объявил Пекин "стратегическим соперником".В 2021 году Евросоюз утвердил новые санкции в отношении китайских представителей, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Ограничения стали первыми санкциями ЕС против Китая после введенного более 30 лет назад оружейного эмбарго, которое стало ответом на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

https://ria.ru/20220927/evrosoyuz-1819809614.html

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818600630.html

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китай, сша, пекин, евросоюз, в мире