17:19 28.09.2022 (обновлено: 22:37 28.09.2022)
В Китае объяснили, как Евросоюз уничтожает сам себя
China Daily: Евросоюз занимается самоуничтожением из-за диктата США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Саморазрушительная внешняя политика Европейского союза, осуществляемая под диктовку Соединенных Штатов, лишь вредит самим странам-участникам, пишет China Daily.
Авторы статьи призывают ЕС действовать более независимо, ссылаясь на надвигающуюся рецессию, замедление деловой активности, снижение экономического роста и дальнейшие энергетические проблемы.
"ЕС должен действовать более независимо, а не позволять США диктовать свою политику", — подчеркивает издание.
Отмечается, что в 2021 году торговля между Китаем и Европейским союзом продемонстрировала уверенный рост на 27,5 процента в годовом исчислении, что свидетельствует об энергичности и устойчивости их экономического сотрудничества, несмотря на слабое восстановление мировой экономики из-за негативных последствий пандемии COVID-19. Китай остался крупнейшим торговым партнером ЕС, а объединение — вторым по величине торговым партнером Пекина.
По мнению авторов, ЕС в последний год занял гораздо более жесткую позицию в отношении Китая под давлением США, введя новые правила, предусматривающие более тщательный контроль за китайскими инвестициями в Европе. Он также ввел санкции против Китая, ссылаясь на нарушения прав человека, и объявил Пекин "стратегическим соперником".
"Подражая конфронтационной позиции США, ЕС рискует еще больше навредить сотрудничеству с Китаем, что наносит ущерб экономическим интересам его членов", — констатировали в издании.
В 2021 году Евросоюз утвердил новые санкции в отношении китайских представителей, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Ограничения стали первыми санкциями ЕС против Китая после введенного более 30 лет назад оружейного эмбарго, которое стало ответом на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
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