https://ria.ru/20220928/ekonomiya-1820064518.html

В Португалии ограничат рождественское освещение для экономии энергии

В Португалии ограничат рождественское освещение для экономии энергии - РИА Новости, 28.09.2022

В Португалии ограничат рождественское освещение для экономии энергии

Правительство Португалии согласовало план по энергосбережению на ближайшие месяцы, который, помимо прочего, включает в себя ограничения по освещению на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:24

2022-09-28T14:24

2022-09-28T14:24

в мире

португалия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Португалии согласовало план по энергосбережению на ближайшие месяцы, который, помимо прочего, включает в себя ограничения по освещению на Рождество, контроль за температурой в помещениях и поощрение удаленной работы, передает агентство Europa Press.Согласно плану правительства, декоративное освещение должно выключаться с 22.00 зимой и 23.00 летом, однако время отключения может быть сдвинуто на 24.00, если речь идет о наружном освещении. В период с 6 декабря по 6 января будет также установлено ограничение для использования рождественского освещения - с 18:00 до 24:00.Как сообщается, температура во внутренних помещениях зимой не должна превышать 18 градусов, а летом охлаждаться не ниже 25 градусов.Также предлагается стратегия по сокращению использования воды, в частности, меры затронут уборку улиц. Помимо этого правительство предлагает сократить время принятия душа или минимизировать использование водонагревателей.Согласно плану, потенциальная экономия энергии в период 2022-2023 годов может составить 188 миллионов кубических метров. При этом правительство Португалии не исключает, что меры, которые сейчас носят добровольный характер, могут стать обязательными.

https://ria.ru/20220920/osveschenie-1818277436.html

https://ria.ru/20220915/ispaniya-1817049247.html

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в мире, португалия