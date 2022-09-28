https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820124555.html

В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию"

В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию" - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию"

В России настало время запускать "специальную экономическую операцию", заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:46

2022-09-28T16:46

2022-09-28T17:48

экономика

станислав наумов

максим решетников

донбасс

россия

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России настало время запускать "специальную экономическую операцию", заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.Наумов озвучил ряд инициатив по экономической поддержке страны. В числе прочего он предложил упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ, а также создать особую экономическую зону в Донбассе."Позвольте предложить Министерству экономического развития своего рода новый национальный проект. Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны", — заявил депутат.Он также добавил, что на муниципальном уровне надо "высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат", что позволит запустить индустриальные парки. По его словам, необходимо и делегировать деловое шефство над цепочками поставок вице-президентам ста крупнейших российских корпораций.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.

https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820025749.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, станислав наумов, максим решетников, донбасс, россия, госдума рф, лдпр