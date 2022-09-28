https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820124555.html
В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию"
В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию" - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию"
В России настало время запускать "специальную экономическую операцию", заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:46
2022-09-28T16:46
2022-09-28T17:48
экономика
станислав наумов
максим решетников
донбасс
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России настало время запускать "специальную экономическую операцию", заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.Наумов озвучил ряд инициатив по экономической поддержке страны. В числе прочего он предложил упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ, а также создать особую экономическую зону в Донбассе."Позвольте предложить Министерству экономического развития своего рода новый национальный проект. Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны", — заявил депутат.Он также добавил, что на муниципальном уровне надо "высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат", что позволит запустить индустриальные парки. По его словам, необходимо и делегировать деловое шефство над цепочками поставок вице-президентам ста крупнейших российских корпораций.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, станислав наумов, максим решетников, донбасс, россия, госдума рф, лдпр
Экономика, Станислав Наумов, Максим Решетников, Донбасс, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
16:46 28.09.2022 (обновлено: 17:48 28.09.2022)
В Госдуме призвали начать "специальную экономическую операцию"
Депутат Наумов предложил инициативы по экономической поддержке страны
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России настало время запускать "специальную экономическую операцию", заявил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.
"Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать "специальную экономическую операцию", — подчеркнул парламентарий.
Наумов озвучил ряд инициатив по экономической поддержке страны. В числе прочего он предложил упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ, а также создать особую экономическую зону в Донбассе
.
"Позвольте предложить Министерству экономического развития своего рода новый национальный проект. Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны", — заявил депутат.
Он также добавил, что на муниципальном уровне надо "высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат", что позволит запустить индустриальные парки. По его словам, необходимо и делегировать деловое шефство над цепочками поставок вице-президентам ста крупнейших российских корпораций.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках
, в Херсонской области
и на освобожденных территориях Запорожской области
прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.