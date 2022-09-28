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В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов - РИА Новости, 28.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220928/dtp-1819994671.html
В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов
В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов - РИА Новости, 28.09.2022
В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов
С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
липецкая область
игорь артамонов
дтп
автомобильные дороги
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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15 процентов, получивших травмы - на 12 процентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, снижение происходит практически по всем показателям аварийности. Количество ДТП на пешеходных переходах снизилось на 22 процентов, число аварий с участием водителей с признаками алкогольного опьянения уменьшилось почти на 25 процентов, а ДТП с участием детей стало меньше почти на 10 процентов. Артамонов отметил, что в текущем году центр автоматизированной фиксации административных правонарушений вынес 723 тысяч постановлений. Сумма назначенных штрафов выросла в два раза по сравнению с прошлым голом и составила 470 миллионов рублей.Глава региона считает необходимым для дальнейшего снижения аварийности на дорогах увеличить количество видеокамер на дорогах."Необходимо увеличить количество камер на дорогах. Это напрямую влияет на снижение травматизма и смертности на дорогах, повышает дисциплинированность водителей" - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, дтп, автомобильные дороги
Липецкая область, Игорь Артамонов, ДТП, Автомобильные дороги
10:41 28.09.2022
 

В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники ГИБДД
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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15 процентов, получивших травмы - на 12 процентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, снижение происходит практически по всем показателям аварийности.
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Количество ДТП на пешеходных переходах снизилось на 22 процентов, число аварий с участием водителей с признаками алкогольного опьянения уменьшилось почти на 25 процентов, а ДТП с участием детей стало меньше почти на 10 процентов.
Артамонов отметил, что в текущем году центр автоматизированной фиксации административных правонарушений вынес 723 тысяч постановлений. Сумма назначенных штрафов выросла в два раза по сравнению с прошлым голом и составила 470 миллионов рублей.
Глава региона считает необходимым для дальнейшего снижения аварийности на дорогах увеличить количество видеокамер на дорогах.
"Необходимо увеличить количество камер на дорогах. Это напрямую влияет на снижение травматизма и смертности на дорогах, повышает дисциплинированность водителей" - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДТПАвтомобильные дороги
 
 
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