https://ria.ru/20220928/dtp-1819994671.html

В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов

В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов - РИА Новости, 28.09.2022

В Липецкой области количество ДТП снизилось на 12 процентов

С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:41

2022-09-28T10:41

2022-09-28T10:41

липецкая область

игорь артамонов

дтп

автомобильные дороги

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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15 процентов, получивших травмы - на 12 процентов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, снижение происходит практически по всем показателям аварийности. Количество ДТП на пешеходных переходах снизилось на 22 процентов, число аварий с участием водителей с признаками алкогольного опьянения уменьшилось почти на 25 процентов, а ДТП с участием детей стало меньше почти на 10 процентов. Артамонов отметил, что в текущем году центр автоматизированной фиксации административных правонарушений вынес 723 тысяч постановлений. Сумма назначенных штрафов выросла в два раза по сравнению с прошлым голом и составила 470 миллионов рублей.Глава региона считает необходимым для дальнейшего снижения аварийности на дорогах увеличить количество видеокамер на дорогах."Необходимо увеличить количество камер на дорогах. Это напрямую влияет на снижение травматизма и смертности на дорогах, повышает дисциплинированность водителей" - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дтп, автомобильные дороги