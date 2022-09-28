https://ria.ru/20220928/dtp-1819966694.html

В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП

В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП - РИА Новости, 28.09.2022

В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде Москвы, одна из машин перевернулась на крышу, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:40

2022-09-28T07:40

2022-09-28T10:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде Москвы, одна из машин перевернулась на крышу, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."На Северо-Восточной хорде (перед пересечением с проспектом Мира) в направлении Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва