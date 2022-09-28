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В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП - РИА Новости, 28.09.2022
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В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП
В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде Москвы, одна из машин перевернулась на крышу, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:40
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происшествия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде Москвы, одна из машин перевернулась на крышу, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."На Северо-Восточной хорде (перед пересечением с проспектом Мира) в направлении Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
07:40 28.09.2022 (обновлено: 10:30 28.09.2022)
 
В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП

В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП, одна из машин перевернулась на крышу

© Фото : ДТП и ЧП МОСКВА и МО/TelegramПоследствия ДТП на Северо-восточной хорде в Москве
Последствия ДТП на Северо-восточной хорде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram
Последствия ДТП на Северо-восточной хорде в Москве
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде Москвы, одна из машин перевернулась на крышу, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"На Северо-Восточной хорде (перед пересечением с проспектом Мира) в направлении Ярославского шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
 
ПроисшествияМосква
 
 
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