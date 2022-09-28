https://ria.ru/20220928/dozhd-1820020815.html

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 28.09.2022

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Дождь, небольшое понижение температуры ожидаются на выходных в Москве, в понедельник холодная погода сохранится, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:07

2022-09-28T12:07

2022-09-28T12:07

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Дождь, небольшое понижение температуры ожидаются на выходных в Москве, в понедельник холодная погода сохранится, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, в выходные у нас не очень комфортная погода. Погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, причем мы уже будем за холодным атмосферным фронтом. Наиболее благоприятная погода нас ожидает в пятницу, 30 сентября, мы еще будем в теплом секторе, поэтому температура воздуха в Москве будет порядка 15-16 градусов в дневные часы", - рассказала Позднякова.Она отметила, что 1 октября ночь будет облачная, местами небольшой дождь, с температурой плюс 8-10 градусов. Днем в субботу облачно, кратковременный дождь, с температурой до плюс 13 - плюс 15, но еще сохранится юго-восточный ветер."Затем мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, это непременно скажется на температурном режиме, в течение всего воскресенья погода облачная, временами дождь, температура ночью понизится и будет порядка 9-10 градусов тепла, не более того, дневная температура - не выше плюс 10 - плюс 13 градусов. Начиная с понедельника, адвекция холодного воздуха у нас будет продолжаться и температура на пару градусов будет ниже, чем в выходные дни", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова