https://ria.ru/20220928/dozhd-1820020815.html
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 28.09.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Дождь, небольшое понижение температуры ожидаются на выходных в Москве, в понедельник холодная погода сохранится, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:07
2022-09-28T12:07
2022-09-28T12:07
погода
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ddc6a9f142cd58949f10aeb8e2b58e3.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Дождь, небольшое понижение температуры ожидаются на выходных в Москве, в понедельник холодная погода сохранится, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, в выходные у нас не очень комфортная погода. Погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, причем мы уже будем за холодным атмосферным фронтом. Наиболее благоприятная погода нас ожидает в пятницу, 30 сентября, мы еще будем в теплом секторе, поэтому температура воздуха в Москве будет порядка 15-16 градусов в дневные часы", - рассказала Позднякова.Она отметила, что 1 октября ночь будет облачная, местами небольшой дождь, с температурой плюс 8-10 градусов. Днем в субботу облачно, кратковременный дождь, с температурой до плюс 13 - плюс 15, но еще сохранится юго-восточный ветер."Затем мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, это непременно скажется на температурном режиме, в течение всего воскресенья погода облачная, временами дождь, температура ночью понизится и будет порядка 9-10 градусов тепла, не более того, дневная температура - не выше плюс 10 - плюс 13 градусов. Начиная с понедельника, адвекция холодного воздуха у нас будет продолжаться и температура на пару градусов будет ниже, чем в выходные дни", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281512_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f15158920f9fb8242abc7f2ac1dbfbdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Синоптик Позднякова пообещала москвичам дождь и понижение температуры на выходные
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Дождь, небольшое понижение температуры ожидаются на выходных в Москве, в понедельник холодная погода сохранится, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, в выходные у нас не очень комфортная погода. Погоду будут определять атмосферные фронты Атлантического циклона, причем мы уже будем за холодным атмосферным фронтом. Наиболее благоприятная погода нас ожидает в пятницу, 30 сентября, мы еще будем в теплом секторе, поэтому температура воздуха в Москве будет порядка 15-16 градусов в дневные часы", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что 1 октября ночь будет облачная, местами небольшой дождь, с температурой плюс 8-10 градусов. Днем в субботу облачно, кратковременный дождь, с температурой до плюс 13 - плюс 15, но еще сохранится юго-восточный ветер.
"Затем мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, это непременно скажется на температурном режиме, в течение всего воскресенья погода облачная, временами дождь, температура ночью понизится и будет порядка 9-10 градусов тепла, не более того, дневная температура - не выше плюс 10 - плюс 13 градусов. Начиная с понедельника, адвекция холодного воздуха у нас будет продолжаться и температура на пару градусов будет ниже, чем в выходные дни", - добавила синоптик.