https://ria.ru/20220928/donetsk-1819994797.html

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод - РИА Новости, 28.09.2022

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод

Газопровод в Петровском районе Донецка поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:41

2022-09-28T10:41

2022-09-28T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Газопровод в Петровском районе Донецка поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района поврежден газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что из-за обстрела повреждены стены, кровля, остекление и забор одного частного домовладения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, фиксировало, что в 9.00 мск и 9.01 мск украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220928/donetsk-1819969758.html

https://ria.ru/20220928/donetsk-1819962073.html

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донецкая народная республика

петровский район

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Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район