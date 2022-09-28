https://ria.ru/20220928/donetsk-1819994797.html
В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод
В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод - РИА Новости, 28.09.2022
В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод
Газопровод в Петровском районе Донецка поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Газопровод в Петровском районе Донецка поврежден из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района поврежден газопровод", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что из-за обстрела повреждены стены, кровля, остекление и забор одного частного домовладения.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, фиксировало, что в 9.00 мск и 9.01 мск украинские войска выпустили по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220928/donetsk-1819969758.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод
Мэр Донецка Кулемзин: в городе при обстрелах со стороны ВСУ поврежден газопровод