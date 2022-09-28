https://ria.ru/20220928/donetsk-1819989278.html

Жители Донецка обнаружили мины "Лепесток" в центре города

Жители Донецка обнаружили мины "Лепесток" в центре города - РИА Новости, 28.09.2022

Жители Донецка обнаружили мины "Лепесток" в центре города

Жители Донецка обнаружили противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" в центральном Ворошиловском районе города, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:16

2022-09-28T10:16

2022-09-28T10:16

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Жители Донецка обнаружили противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" в центральном Ворошиловском районе города, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По свидетельству очевидцев, на территории Ворошиловского района обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220920/lepestok-1818232474.html

https://ria.ru/20220920/lepestok-1818123427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, оон