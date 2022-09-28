08:15 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов
Гостиница и шесть домов были повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобили и здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
Автомобили и здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка. По ул. Университетской повреждены 4 многоквартирных дома, по бул. Пушкина - 2 многоквартирных дома и здание гостиницы Park Inn. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.