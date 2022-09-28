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При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/donetsk-1819969758.html
При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов
При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов - РИА Новости, 28.09.2022
При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов
Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:15
2022-09-28T11:03
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка. По ул. Университетской повреждены 4 многоквартирных дома, по бул. Пушкина - 2 многоквартирных дома и здание гостиницы Park Inn. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
08:15 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
 
При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов

Гостиница и шесть домов были повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобили и здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
Автомобили и здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
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Автомобили и здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка. По ул. Университетской повреждены 4 многоквартирных дома, по бул. Пушкина - 2 многоквартирных дома и здание гостиницы Park Inn. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреУкраина
 
 
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