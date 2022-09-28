https://ria.ru/20220928/donetsk-1819969758.html

При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов

При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов - РИА Новости, 28.09.2022

При обстреле Донецка были повреждены гостиница и шесть домов

Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:15

2022-09-28T08:15

2022-09-28T11:03

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Здание гостиницы Park Inn и 6 многоквартирных домов повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ворошиловский район Донецка. По ул. Университетской повреждены 4 многоквартирных дома, по бул. Пушкина - 2 многоквартирных дома и здание гостиницы Park Inn. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 5 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220928/nablyudatel-1819969997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина